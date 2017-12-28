أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، بشدة، القصف الجوي السعودي على سوق في تعز باليمن والهجمات المستمرة الاخيرة التي طالت الاهداف المدنية في مختلف المدن اليمنية خلال الايام الاخيرة والتي ادت الى مصرع واصابة العشرات من المدنيين الابرياء العزّل ومنهم النساء والاطفال، داعيا الى وقف هذه الهجمات الغادرة.

وقال قاسمي في تصريحه مساء الثلاثاء، انه وعلى مدى اكثر من الف يوم مرّ على هذه الحرب المدمرة، اظهرت السعودية انها كلما واجهت الفشل والهزيمة في ساحات الحرب ومناطق العمليات، تلجأ الى قصف وقتل المدنيين الابرياء العزل خاصة النساء والاطفال إنتقاما منهم، وما يدعو للأسف والاستغراب ان هذه الهجمات الجنونية التي تنفذ باسلحة اميركية فتاكة، لا تُولّد أي رد فعل لدى الادعياء.

وافادت الانباء ان المقاتلات السعودية شنت غارات جوية على سوق في منطقة تعز جنوب غرب اليمن، أدت حسب التقارير الواردة الى مصرع واصابة اكثر من 50 شخصاً.

هذا واستشهد وجرح أكثر من 130 مدنيا يمنيا، مساء الثلاثاء، في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن.

وتعيش اليمن مشهداً مأساوياً مضرجاً بدماء المئات من المدنيين بينهم الأطفال والنساء، لينقسم اليمنيون بين ضحايا وآخرين سقط لهم ضحايا حيث طائرات التحالف السعودي تطاردهم في المنازل والأسواق ولم تعد يوم الثلاثاء إلى مهابطها في السعودية والإمارات إلا بعد أن أوقعت أكثر من 130 شهيداً وجريحاً في تعز والحديدة وصنعاء لم تمهلهم الطائرات إلا أقل من 24 ساعة قبل أن تلحقهم بأكثر من 100 قتيل وجريح سقطوا أمس بغارات جوية.

ففي مديرية التعزية بمحافظة تعز غربي اليمن شنت طائرات العدوان السعودي سلسلة غارات استهدفت سوق شهرة الشعبي الواقع في منطقة الحيمة السفلى موقعة أكثر من 120 شهيداً وجريحاً ومن بين القتلى بحسب مصادر طبية تحدثت لمراسل نت أشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب احتراق أجسادهم وأشخاص لم تتمكن فرق الإنقاذ من تجميع أجسادهم كاملة بسبب شدة الغارات التي قذفت بالأشلاء إلى حدود 300 متر عن موقع القصف.

وفي الحديدة التي شهدت مقتل 19 مدنياً بغارات جوية، كانت مديرية التحيتا على موعد مع قصف جديد استهدف منزلاً فقتل 14 شخصاً من أسرة واحدة، وتقول مصادر محلية لمراسل نت إن طيران التحالف ظل يحلق مانعاً فرق الإسعاف من الوصول لمكان القصف إلا بعد ان إطمأن طياروها من أن جميع من في المنزل قد فارقوا الحياة.

وأمام المجازر الجماعية لم تهتم وسائل الإعلام بسقوط عدد من القتلى والجرحى باستهداف طيران التحالف منزلاً في نهم شرقي صنعاء ومناطق مأهولة في محافظة صعدة.

على المستوى المحلي أدانت الأحزاب والجماعات والجهات الدينية والحكومية التابعة لصنعاء تلك المجازر، لكنها على المستوى الخارجي تقابل بالصمت الكامل تجاه مجازر الأمس ومجازر الـ20 يوماً الماضية التي اقترب أعداد القتلى والجرحى خلالها من الـ1000 شهيد وجريح بالتزامن مع إنقضاء نفس الرقم من الأيام على بدء الحرب على اليمن.

* القصف يسبب نزوح الآلاف لمدينة الحديدة

وتستقبل مدينة الحديدة غربي اليمن منذ أشهر، أعدادا كبيرة من الأسر النازحة والمشردة.

وغالبية النازحين من مناطق الحدود مع السعودية أو محافظة تعز بسبب الإستهداف الجوي المكثف لقراهم ومنازلهم من قبل طيران العدوان. ويعيش هؤلاء النازحون معاناة كبيرة.

* غارات سعودية مكثفة على الخوخة.. أكثر من 30 مرة

كما شن طيرن العدوان السعودي الأمريكي يوم الثلاثاء أكثر من 30 غارة على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث أوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على المديرية وسواحلها.

واغار طيران العدوان على الخوخة بمحافظة الحديدة يوم الاثنين اكثر من 20 مرة واستشهد 6 من الزارعين جراء ذلك.

* الحوثي لدول مجلس التعاون (ابراجكم) في مرمى صواريخنا

حذر رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا، محمد علي الحوثي، الجميع في دول مجلس التعاون الابتعاد عن الابراج.

وافاد رئيس اللجنة الثورية في تغريدة على صفحته الشخصية في التويتر: مادامت المعادلة تغيرت، كما قال قائد الثورة، فإني اكرر الدعوة للجميع بما فيهم من يعمل أو يسكن في البروج أخذ إجازة والابتعاد عن هذه الأماكن.

واكد الحوثي بأن هذه الاماكن مستهدفة من قبل القوة الصاروخية لأنها ترصد جميع التحركات، ويأتي ذلك في سياق الرد على الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني في ضمن معادلة السن بالسن والجروح قصاص.

* احصائية وزارة الصحة اليمنية لحصيلة الشهداء والجرحى

وبمنتهى التوحش والإجرام تتصاعد المجازر البشعة وعمليات القتل الممنهج والمتعمد التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأميركي بحق الشعب اليمني منذ سقوط مخطط الفتنة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري مستهدفة الأسواق والمنازل والمزارع والمنشآت المدنية، وسط صمت وتواطؤ مفضوح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ففي تقرير أعدته غرفة الأخبار في قناة المسيرة استنادا الى احصاءات رسمية من وزارة الصحة اليمنية ومؤسسات محلية، فقد سقط أكثر من 400 شهيد وجريح كحصيلة دموية صادمة لإستباحة طيران العدوان دماء اليمنيين خلال النصف الأخير من الشهر الجاري في جرائم حرب توزعت على عدة محافظات، حيث بلغ اجمالي الشهداء والجرحى في ثلاث جرائم حرب في محافظة تعز وحدها أكثر من 150 مواطنا غالبيتهم سقطوا إثر استهداف سوق شهرة بالتعزية، في حين استشهد تسعة مواطنين وجرح خمسة عشر آخرون في قصف سوق النجيبية في الهاملي، كما استشهد ثلاثة آخرون في قصف مدرسة بمنطقة الوجيز بمديرية موزع.

وفي محافظة الحديدة وصل عدد الشهداء والجرحى الى 79 مواطنا في سبع جرائم لطيران العدوان نالت مديرية الخوخة النصيب الأكبر منها بواقع ثلاث جرائم، توزعت على قرية المزارعة وشرق القطابة ومنطقة الطفسة وأدت إلى استشهاد واحد وثلاثين مواطنا وجرح عشرة آخرون.

وفي مديرية الجراحي، استشهد تسعة مواطنين، كما استشهد ثلاثة آخرون وسط سوق بمديرية حيس، إضافة إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً من أسرة واحدة في قصف العدوان منزلاً بمديرية التحيتا الثلاثاء.

وفي صنعاء بلغ عدد الضحايا 25 شهيدا و24 جريحا توزعوا كالتالي:

- 13 شهيداً و4 جرحى حصيلة جريمة العدوان في حي عصر.

- 5 شهداء وأكثر من 20 جريحا على المجتمعين من ابناء قبيلة أرحب، واستشهاد 5 أطفال في سوق الجامعة بالمديرية ذاتها.

- استشهاد مواطنين اثنين في قرية عيال محمد بنهم ومنطقة السواد جنوب العاصمة.

وفي محافظة صعدة، استشهد وجرح خلال النصف الأخير من هذا الشهر 53 مواطنا، حيث بلغ عدد الجرائم 6 موزعة كالتالي:

- 23 شهيدا على سوق منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

- 11 شهيدا و8 جرحى جوار إحدى المدارس في مدينة صعدة.

- 3 شهيدات وجريحتان بعد عزاء في غمار برازح.

- استشهاد اثنين على الطريق العام في منطقة عكوان بمديرية الصفراء.

- استشهاد امرأتين في منطقة والبة بمديرية الظاهر ومواطن في منطقة آل الشيخ في منبه.

وفي محافظة ذمار، ارتكب العدوان جريمة بشعة في مبنى مصلحة الجمارك بالمدينة حيث استشهد 4 مواطنين وجرح 55 آخرون.

أما في محافظة مأرب فقد ارتكب العدوان جريمتين: احداهما على موكب عرس نتج عنه 10 شهيدات من بيت عرفج وهيسان بحريب القراميش، والأخرى في مديرية صرواح واستشهد فيها اثنان.

وفي محافظة شبوة، ارتكب العدوان جريمتين: الاولى أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا في منطقة عبية، والثانية أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين في منطقة قرين بمديرية بيحان.

وفي محافظة البيضاء استشهد 3 وجرح 3 في منطقة الجولف بمديرية القرشية.

ورصدت المسيرة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري استشهاد وجرح ما يقارب مئة وتسعين مواطنا في جرائم حرب متنقلة ارتكبها العدوان في عدة محافظات، وبذلك يتجاوز عدد الشهداء والجرحى خلال هذا الشهر الست مئة (600) مواطن، إضافة الى سقوط اكثر من مئة ضحية في قصف العدوان السعودي الاميركي مبنى مخصصا للاسرى والمعتقلين في الشرطة العسكرية بمنطقة شعوب في صنعاء.

* ماكرون يدعو سلمان لرفع الحصار عن اليمن

أعلن مصدر في قصر الإليزيه، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى رفع الحصار عن اليمن بالكامل وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الملك السعودي سلمان يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله: عبر الرئيس عن قلقه الشديد بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن ودعا سلمان إلى رفع الحصار بالكامل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) لم تذكر في خبرها بخصوص الاتصال الهاتفي بين بن سلمان وماكرون هذه النقطة، واقتصرت بالإعلان أن الرئيس الفرنسي دان في المكالمة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض.