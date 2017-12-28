وفي بيان له تعليقًا على الأحكام التي أصدرها القضاء العسكريّ في البحرين بحقّ 6 مدنيّين بالإعدام، أكّد الائتلاف أنّ هذه الأحكام تؤكّد إصرار «الديكتاتور الإرهابي حمد الخليفة على المضي في سفك المزيد من دماء الأبرياء من أبناء شعبنا البحراني الأصيل، والاحتماء بظلّ القوانين الواهية لتنفيذ جرائمه الانتقاميّة من أبناء البحرين المعارضين لحكمه الساقط والاختباء وراء أكمات جيش الاحتلال السعوديّ، والمتواطئين في الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة».

وشدّد الائتلاف على أنّ هذه الأحكام لن تكسر الإرادة الشعبيّة إطلاقًا ولن تثنيه عن مواصلة حراكها الشعبيّ الثوريّ المطالب بتقرير المصير واختيار نظام سياسي جديد، بل ستكون محفزًا للانتقال إلى مراحل أخرى متقدّمة في المقاومة الحسينيّة وبكلّ الوسائل المشروعة والمتاحة.