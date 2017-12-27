وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ووصل يلدريم قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض برفقة عقيلته سميحة، ونائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيري الصحة، أحمد دميرجان، والعمل والضمان الاجتماعي، جوليده صاري أر أوغلو.

وكان في استقباله عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، بينهم وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والسفير التركي لدى السعودية أردوغان كوك، والسفير التركي لدى اليمن ليفينت ألار، والسفير السعودي لدى تركيا وليد بن عبد الكريم الخريجي.

وأعلن يلدريم قبيل مغادرة تركيا أنه سيبحث مع القيادة السعودية واقع العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال أول زيارة له بصفة رئيس للوزراء إلى المملكة.