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رقم الخبر: 210260 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: عربيات  
أردوغان يثمن تطابق مواقف تركيا وتونس في ملفي ليبيا والقدس

أردوغان يثمن تطابق مواقف تركيا وتونس في ملفي ليبيا والقدس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطابق وجهات نظر بلاده وتونس فيما يتعلق بالتسوية الليبية.
وأعرب أردوغان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي باجي قائد السبسي في العاصمة التونسية الأربعاء، عن سعي أنقرة إلى فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس.
وثمن أردوغان تطابق مواقف تركيا وتونس في طيف واسع من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى وخاصة في رفض قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لــ" إسرائيل" ونقل سفارتها إليها.
وذكر أردوغان أن أجندة مفاوضاته مع السبسي الفردية تمت بحضور وفدي البلدين شملت طيفا واسعا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشددا على وقوف أنقرة الدائم إلى جانب تونس، لاسيما في محاربة الإرهاب.
وأعرب الرئيس التركي عن جاهزية بلاده لتقديم تجربتها في هذا المجال إلى التونسيين، وخاصة فيما يتعلق بتدريب عناصر الأمن والدعم اللوجستي.
وكان السبسي استقبل أردوغان، أمس الاربعاء في قصر قرطاج، مقر الرئاسة التونسية، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين يقوم بها الرئيس التركي إلى تونس.
 
 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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