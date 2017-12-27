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رقم الخبر: 210258 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة في زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة في زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

أعلن مدير فريق عمل زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ التابع لمركز العلوم والتقنيات المعرفية: ان إيران نجحت في الإلتحاق بالدول ال25 المتفوقة في مجال زرع الشرائح الدماغية.
وأضاف الدكتور حسين مقامي بأنّ هذه الشرائح الالكترونية هي ذات إستعمالات متنوعة في الحقول الطبية والتأهيلية والعسكرية إذ يتسنى لنا عبر هذه التقنية معالجة مرض الشلل الإرتعاشي بدغدغة عُمقية للدماغ.
وبعد تسميته هذا النظام كنظام متفوق في المجالات العلمية قال حسين مقامي : إنّ ايران حصرت حالياً لنفسها ستة من عشرة بالمائة من إنتاج هذا العلم خلال العقد الأخير على المستوى العالمي.
وفي حديث تفصيلي له عن نظام زرع الشرائح في الدماغ قال: يتكون هذا النظام من عدة أقسام تتكفل مسؤولية تسجيل الموجات العصبية أو تحريك الخلايا العصبية موفرة إمكانية معالجة الموجات المستقبلة من داخل الدماغ واستخراج المعلومات المطلوبة منها وذلك عبر إحتكاك هذه القطعة بغطاء الدماغ وإستقبال موجات واردة منه وإرسالها إلى البيئة الخارجة عن البيئة الدماغية.
علماً بأنّ تقنية دغدغة العمق الدماغي تستخدم لعلاج المصابين بمرض الشلل الارتعاشي وقد حظي مشروع انتاج بطاريات هذا النظام بدعم من مركز العلوم المعرفية التابع للقسم العلمي والتقني لمكتب رئيس الجمهورية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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