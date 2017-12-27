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رقم الخبر: 210256 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: محليات  
تطوير التعاون بين ايران وقطر في مجال مكافحة المخدرات

تطوير التعاون بين ايران وقطر في مجال مكافحة المخدرات

التقى رئيس شرطة مكافحة المخدرات في قطر الذي يزور طهران حاليا بدعوة من نظيره الايراني، مع نائب الامين العام لهيئة مكافحة المخدرات في البلاد.
وبحث الجانبان في هذا اللقاء المسائل المتعلقة بمكافحة المخدرات، واعلنا استعدادهما لتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال وخاصة على الصعيد العملي.
وكان من أهم محاور المحادثات، التأكيد على تبادل المعلومات في الوقت المناسب، والاشارة الى تزايد زراعة وانتاج المخدرات، واهمية التعاون الاقليمي بين دول الخليج الفارسي على مختلف ابعاد المواجهة نظرا الى وجود ممرات بحرية وجوية تقليدية لتهريب المخدرات وحبوب الهلوسة وكذلك تقليل الطلب على المواد المخدرة مثل الاستفادة من التجارب المفيدة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال معالجة واعادة تأهيل المدمنين.  
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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