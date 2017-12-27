قال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية احمد امير آبادي فراهاني انه ستتم متابعة ابرام مذكرة تفاهم برلمانية بين ايران وباكستان خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق الى طهران قريبا.

وشرح امير آبادي فراهاني الذي يزور حاليا اسلام آباد في حديث مع مراسل ارنا الاجراءات الحاصلة في مجلس الشورى الاسلامي الايراني في اطار تحسين العلاقات بين ايران وباكستان وقال انه قد جرت زيارات متبادلة جيدة لاعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

واضاف ان زيارة رئيسي مجلسي الشيوخ والوطني الباكستانيين الى ايران وزيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى باكستان جاءت في سياق تطوير العلاقات بين الجانبين.

وصرح ان وفدين من مجلس الشورى الاسلامي سيزوران باكستان قريبا وانه نظرا الى وجود علاقات دبلوماسية بين ايران وباكستان على مستويات عالية فان مجلس الشورى الاسلامي يسعى جاهدا لتعزيز النقاط المشتركة بين البلدين خاصة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية اكثر من ذي قبل.

وحول الاجراءات التي يقوم بها مجلسا البلدين لتعزيز العلاقات بينهما قال امير آبادي فراهاني اننا نقوم حاليا باجراءات حول القضايا الحدودية وزار رئيس مجلس ولاية بلوجستان الباكستانية ايران موخرا كما سيزور وفد ايراني هذه الولاية وميناء غوادر في باكستان.

وقال ان متابعة قضية مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين ايران وباكستان مدرجة على جدول اعمال لجنتي الصداقة للبلدين مضيفا ان هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها سردار اياز صادق الى طهران خلال الشهر المقبل.