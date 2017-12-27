قالت تشيلي يوم الثلاثاء إنها ستعزز إجراءات الأمن على الحدود قبل موجة الزائرين المرجح أن يصلون إلى البلاد من الأرجنتين الشهر القادم خلال زيارة البابا فرنسيس.

ولم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على وصول البابا. وقالت السلطات في تشيلي إنها تعمل مع الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لتدفق السائحين في أوج الصيف الجنوبي وهو وقت تقليدي للعطلات في البلدين. وقال رئيس وحدة المعابر الحدودية بوزارة الداخلية ريجينالدو فلوريس للصحفيين: سنشهد عددا قياسيا من الزوار (الأجانب).