وقال ممثل الادعاء العام في هايتي إن رئيس الوزراء السابق جان ماكس بيلريف الذي تولى منصبه من عام 2009 إلى 2011 ووزير العدل السابق كاميل إدوارد جيه آر الذي تولى منصبه في 2016 لا يستطيعان السفر إلى الخارج بينما تجرى تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد. وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالبقاء داخل هايتي لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجريه في اختفاء مسؤول مشتريات عامة.