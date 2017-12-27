|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 210253
|تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017
|الوقت: 18:07
|الاقسام: دوليات
|
هايتي تمنع رئيس وزراء سابق من السفر
قالت السلطات في هايتي يوم الثلاثاء إنها منعت رئيس وزراء سابقا ومسؤولا كبيرا سابقا من مغادرة البلاد وسط تحقيقات تتعلق بالفساد جرى بموجبها اعتقال 12 شخصا.
وقال ممثل الادعاء العام في هايتي إن رئيس الوزراء السابق جان ماكس بيلريف الذي تولى منصبه من عام 2009 إلى 2011 ووزير العدل السابق كاميل إدوارد جيه آر الذي تولى منصبه في 2016 لا يستطيعان السفر إلى الخارج بينما تجرى تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد. وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالبقاء داخل هايتي لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجريه في اختفاء مسؤول مشتريات عامة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر