  • الأربعاء ٨ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210253 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: دوليات  
هايتي تمنع رئيس وزراء سابق من السفر

هايتي تمنع رئيس وزراء سابق من السفر

قالت السلطات في هايتي يوم الثلاثاء إنها منعت رئيس وزراء سابقا ومسؤولا كبيرا سابقا من مغادرة البلاد وسط تحقيقات تتعلق بالفساد جرى بموجبها اعتقال 12 شخصا.

وقال ممثل الادعاء العام في هايتي إن رئيس الوزراء السابق جان ماكس بيلريف الذي تولى منصبه من عام 2009 إلى 2011 ووزير العدل السابق كاميل إدوارد جيه آر الذي تولى منصبه في 2016 لا يستطيعان السفر إلى الخارج بينما تجرى تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد. وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالبقاء داخل هايتي لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجريه في اختفاء مسؤول مشتريات عامة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/2236 sec