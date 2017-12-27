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رقم الخبر: 210250 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: دوليات  
موراليس: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا

موراليس: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا

انتقد رئيس بوليفيا إيفو موراليس بعبارات شديدة اللهجة قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، خلف الولايات المتحدة.

ووصف موراليس في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" خطوة غواتيمالا المخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها إهانة صارخة للمجتمع الدولي.

وأعرب رئيس بوليفيا عن أسفه لأن "بعض الحكومات تبيع كرامتها كي لا تخسر فتات من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية". إلى ذلك، ندد موراليس بقرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار، والذي اتخذ على خلفية تبني الجمعية العامة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الزعيم البوليفي إن قرار ترامب نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس عبثي، متهما "الإمبراطورية" الأمريكية بالابتزاز ومحاولة شراء ضمير الشعوب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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