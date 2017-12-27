أعلنت البرازيل عن طرد القائم بأعمال السفير الفنزويلي لديها، خيراردو ديلغادو، ردا على خطوة مماثلة من قبل كراكاس تجاه السفير البرازيلي لدى فنزويلا قبل عدة أيام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية قوله، إن "البرازيل قررت إعلان القائم بالأعمال الفنزويلي شخصا غير مرغوب فيه". وأوضح المتحدث أن "عمليا هذا يعني أنه يجب عليه أن يغادر البلاد. إنه إجراء سريع".

وكانت رئيسة الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد أعلنت يوم السبت الماضي، أن كراكاس قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا، والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

وأعلنت رودريغيز أن فنزويلا تطرد السفير البرازيلي "حتى إعادة النظام الدستوري" في البرازيل، علما بأن العلاقات بين البلدين تدهورت بعد إقصاء الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، من منصبها، الأمر الذي اعتبرته كراكاس "انقلابا".

من جانبها قالت سلطات فنزويلا إنها اعتقلت 28 شخصا في ولاية بوليفار بجنوب البلاد بسبب أعمال نهب وإخلال بالنظام في يوم عيد الميلاد وذلك في أحدث اضطرابات يشهدها البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

وكانت قد فرقت السلطات خلال الأيام الماضية احتجاجات ورفعت حواجز وضعت على طرق في أرجاء البلد العضو في أوبك احتجاجا على نقص الغذاء وانقطاعات الكهرباء وارتفاع الأسعار وتحديد حصص لبيع الوقود.

وصرّح رئيس الغرفة التجارية المحلية فلورينزو سكيتّينو لرويترز يوم الثلاثاء إن عشرة متاجر أغلبها لبيع الخمور تعرضت للنهب عندما حل الظلام يوم عيد الميلاد في بوليفار.

وفي ولايات بغرب فنزويلا قامت الشرطة والجيش بحراسة محطات البنزين حيث اصطف العملاء في صفوف طويلة ولم يسمح ببيع أكثر من 35 لترا لكل عميل.

ويلقي منتقدون اللوم على الرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم في التدهور الاقتصادي قائلين إنهما يصران منذ وقت طويل على اتباع سياسات مركزية بينما يتجاهلون تفشي الفساد وعدم الكفاءة.

وتقول الحكومة إنها ضحية لحرب اقتصادية يشنها خصومها السياسيون وقوى خارجية يمينية تريد الإطاحة بمادورو في انقلاب.