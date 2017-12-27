اعلن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ان الاركان العامة للقوات المسلحة ومنظمة الدفاع المدني بالبلاد تؤكدان على ضرورة ان تجري جميع نشاطات الدفاع المدني بالتنسيق مع الحكومة على اعلى المستويات.

وفي كلمته امام اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الاعلى للدفاع المدني والذي عقد تحت شعار الوثيقة الاستراتيجية للدفاع المدني ، المصادر والمخزون الوراثي للبلاد في مواجهة التهديدات والاضرار البيئية قال اللواء باقري انه تم بذل جهود كبيرة لتنسيق نشاطات الدفاع المدني مع الحكومة ونامل ان يقود هذا التنسيق الى دفع الامور اكثر.

بدوره اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي وعضو اللجنة الدائمة للدفاع المدني علاء الدين بروجردي امام الاجتماع الى تنفيذ تدابير وسياسات الدفاع المدني في مختلف المجالات بما فيها النووي وقال ان الدفاع المدني استطاع تعزيز امن واستقرار هذه البنى التحتية .

يذكر ان رسالة وثيقة الدفاع المدني للبلاد تكمن في صيانة وحماية الثروات والمخزون الوراثي للبلاد والاسهام في النهوض بالامن والسلامة وغذاء واقتصاد المجتمع في مواجهة التهديدات والاضرار البيئية المحتملة .