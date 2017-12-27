قالت الصين يوم الأربعاء: إن تايوان ستعتاد تدريجيا على التدريبات التي يجريها سلاح الجو الصيني حول الجزيرة.

الصين قد تعدل دستورها لأول مرة منذ 2004

في الوقت نفسه جدد وليام لاي رئيس وزراء تايوان رغبة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في علاقات سلمية مع جارتها العملاقة. وتعتبر الصين تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تعتبرها إقليما متمردا لإدارتها.

وقال مكتب شؤون تايوان في الصين، الذي يضع السياسات المتعلقة بتايبه، ردا على سؤال بشأن التدريبات المستمرة وإصدار سلاح الجو صورا لها إن وزارة الدفاع وصفت التدريبات مرارا بأنها روتينية.

وقال المتحدث باسم المكتب ان فنغ شان في إفادة صحفية روتينية ”سيعتاد الجميع على الأمر ببطء“.

وذكرت وزارة الدفاع في تايوان في تقرير هذا الأسبوع أن سلاح الجو الصيني أجرى 16 تدريبا بالقرب من الجزيرة خلال العام الماضي تقريبا. وحذرت الوزارة من أن التهديد العسكري الصيني يتصاعد باستمرار.

وقال رئيس الوزراء التايواني وليام لاي في مؤتمر صحفي خاص بنهاية العام في تايبه إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يولون أنشطة سلاح الجو الصيني اهتماما كبيرا.

وأضاف لاي أن الحكومة ستتصرف بناء على توجيهات الرئيسة تساي إينج وين لأنها المسؤولة عن العلاقات عبر مضيق تايوان.

وقال لاي مستخدما الاسم القديم لمجلس الوزراء التايواني: تحت قيادة الرئيسة، يضطلع مجلس يوان التنفيذي بشؤون الحكومة ليحقق استقرار العلاقات عبر المضيق ويدفعها باتجاه التطور السلمي.

من جهة اخرى يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثانية للدورة التاسعة عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقررة في يناير المقبل، مناقشة وبحث اقتراحات حول تعديل دستور البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم، أن القرار اتخذ في ختام جلسة عقدها المكتب السياسي تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ. ولم تحدد وسائل الإعلام عما يدور الحديث بالضبط وماذا ستمس التعديلات الدستورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الدستور الصيني الحالي، الرابع من حيث العدد، في عام 1982. وشهدت الوثيقة التعديل 4 مرات: في عام 1988 وفي عام 1993 وفي عام 1999 وفي عام 2004.

ووفقا للدستور الصيني الحالي تبلغ مدة ولاية الرئيس الصيني 5 سنوات، مع إمكانية إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى.

من جانبها أفادت وكالة بلومبرغ بوجود اعتقاد بأن التعديلات ستسمح لرئيس الدولة الصيني الحالي بالاحتفاظ بمنصبه بعد عام 2022.

وكإشارة لذلك ترى الوكالة أن الزعيم الصيني لم يتطرق إلى موضوع خليفته في تقريره حول عمل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي تلاه أمام مؤتمر الحزب التاسع عشر الذي عقد في أكتوبر الماضي.

*أمريكا وألمانيا تضغطان على الصين

الى ذلك دعت الولايات المتحدة وألمانيا الصين للإفراج الفوري عن ناشط بارز في حقوق الإنسان صدر حكم بسجنه ثماني سنوات بتهمة تقويض سلطة الدولة، في أقسى حكم يصدر خلال حملة أخيرة تستهدف النشطاء.

والناشط وو قان مدون كان يبدي معارضته باستمرار على الإنترنت وفي احتجاجات بالشوارع لقضايا حساسة تتعلق باستغلال الحكومة للسلطة. وجرى اعتقاله في مايو أيار 2015 ووجهت إليه تهمة تقويض السلطة.

وصدر الحكم على ويوم الثلاثاء. وفي قضية أخرى تم الفصل فيها يوم الثلاثاء تجنب المحامي الحقوقي شيه يانغ العقوبة الجنائية رغم إدانته بالتحريض على تقويض النظام، وذلك لأنه أقر بارتكاب الجرائم.

وقالت السفارتان الأمريكية والألمانية في الصين في بيان مشترك ندعو السلطات الصينية للإفراج فورا عن وو.

وأضاف البيان: في حين أُعفي شيه من العقوبة، نطالب الصين بالسماح له باستئناف أنشطته المهنية دون شروط مسبقة وبحرية من أي قيود.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، لكن بكين عادة ما تدين القلق الخارجي بشأن قضايا الحقوقيين لديها باعتباره تدخلا في شؤونها الداخلية، وتقول إن الصين بلد يخضع لحكم القانون.