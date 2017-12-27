قال وزير الصحة الايراني حسن قاضي زادة هاشمي ان 24 الف سرير اضيفت الى المستشفيات الحكومية خلال الاعوام الخمسة الاخيرة وهو مايدلل على الاهتمام الجاد لحكومة روحاني في المجال العلاجي.

واضاف قاضي زادة هاشمي، في تصريح ادلى به خلال جولة تفقدية في قضاء انار والمدن والبلدات الاخرى في محافظة كرمان ان اضافة 24 الف سرير الى المستشفيات الحكومية خلال الاعوام الخمسة الاخيرة تكافئ 25 بالمئة من العدد الاجمالي للاسرة التي اضيفت الى جميع مستشفيات البلاد سابقا.

واشار الى خفض معدل التكاليف العلاجية وتقديم المزيد من خدمات الضمان في القطاع الصحي والعلاجي للمواطنين، موضحا ان الشعب منح ثقته للحكومة في هذا القطاع.

ولفت الى تشييد مستشفى ولي عصر(عج) في مدينة انار، موضحا ان عمليات بناء المستشفى قد بدأت منذ عام 2015 وقد حققت تقدما بنسبة 50 بالمئة لحد الآن ومن المؤمل اكتمال المشروع خلال العام المقبل بفضل تخصيص 200 مليار ريال.