صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي، الأربعاء، مع تراجع الدولار الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس، بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاماً.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 30ر10 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 35ر1285 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير/ شباط 60ر2 دولار إلى 10ر1290 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام اليورو. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003. ورغم ركود نسبي في الربع الأخير من العام، صعد الذهب عشرة بالمئة في العام الحالي ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2010. واكتسب الذهب دعماً من ضعف الدولار والتوترات السياسية بشأن كوريا الشمالية وانحسار توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط عام 2001 إلى 50ر1069 دولار للأوقية، قبل تراجعه إلى 20ر1059 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعاً نسبته 7ر0 بالمئة. وكان البلاديوم المعدن الأفضل أداء بين المعادن النفيسة في عام 2017. وزادت الفضة 5ر0 بالمئة إلى 62ر16 دولار للأوقية بعدما صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 64ر16 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 58ر921 دولار للأوقية.

هذا وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام بلغته في الجلسة السابقة بدعم توقعات بسوق متوازنة نسبياً في عام 2018، وإن كان استئناف الضخ تدريجياً عبر خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال حد من مكاسب النفط.

وبحلول الساعة 54ر07 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مقابل 87ر59 دولار للبرميل بانخفاض عشرة سنتات عن آخر تسوية. وتجاوز الخام الأمريكي مستوى 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران عام 2015 في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 80ر66 دولار للبرميل بعدما تجاوزت يوم الثلاثاء 67 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو/ أيار 2015.

وفقدت ليبيا نحو 90 ألف برميل يومياً من إمدادات النفط الخام إثر انفجار في خط أنابيب يصل إلى ميناء السدر يوم الثلاثاء. ويرجع انخفاض أسعار النفط يوم أمس إلى عودة خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال، الذي يعمل بطاقة 450 ألف برميل يومياً، إلى العمل تدريجياً.