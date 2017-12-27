قبلت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا يوم الأربعاء، أوراق ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار.

وأظهرت لقطات تلفزيون رويترز أن بوتين قدم أوراق ترشحه شخصيا. ومن المقرر أن تفصل اللجنة في مسألة تسجيل بوتين كمرشح خلال الأيام القليلة المقبلة.

الى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول تنفيذي قوله إن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو يوم الأربعاء فقتل شخصا ويحتجز عددا غير معروف من الرهائن.

وأضافت الوكالة أن الشرطة طوقت مبنى مصنع ”منشفيك“ في جنوب شرق موسكو وأنها تحاول التواصل مع المسلح وتحرير الرهائن.

وأشارت وكالة إنترفاكس للأنباء إلى أن شخصين على الأقل أصيبا في إطلاق النار وأن التقارير الأولية تفيد بأن القتيل كان حارسا للأمن في المصنع الذي يقع في شارع إيلوفايسكايا. ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إن مالكا سابقا للمصنع فتح النار.