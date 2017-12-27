قال المساعد السياسي والأمني والإجتماعي لمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد) بعد تأكيده على ضرورة تحديد القدرات الاقتصادية لكل منطقة: ان التقليد البحت في الإقتصاد وبرامجه تجرنا إلى الضبابية.

وأضاف بهروز أكرمي عشية يوم الثلاثاء، خلال إجتماعه بالشريحة المثقفة والنشطاء الإقتصاديين والإجتماعيين والثقافيين لمدينة (بستك) التابعة لهذه المحافظة: يتوجب علينا قبل بدء أي مشروع التعرف على كفاءات وقدرات أي منطقة والتأسي بأساليب مبتدعة بدلاً عن التقليد البحت.

وفي إشارة له إلى قضية توفير فرص العمل والإستعدادات المتوفرة في المنطقة، اعتبر أكرمي أصحاب المشاريع الخيرية محوراً يمكن توظيفه في هذا الشأن، إذ سيفك لنا الكثير من العقد الاقتصادية. كما أكد على أن يقوم الناس أنفسهم بطرح مطالبهم كي يحثوا مسؤوليهم على متابعة شؤونهم ذات الصلة.