اكد المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، ان عددا من المسؤولين الحكوميين في الاجهزة التنفيذية ارتكبوا مخالفات انتخابية.

وقال كدخدائي في معرض اجابته على سؤال مراسل وكالة انباء فارس: ان امين مجلس صيانة الدستور تحدث كثيرا حول هذا الموضوع، لقد حدثت مخالفات انتخابية الا انها لم تؤثر على نتائج الانتخابات، طبعا يجب البت بهذه القضية، ومحاسبة مرتكب المخالفة، وفي جميع الانتخابات وخاصة الانتخابات التي جرت العام الجاري كان هذا هو الحال أيضا.

واضاف: ان السلطة القضائية ارسلت تقريرا الى مجلس صيانة الدستور بان عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين تم ادانتهم كما ان عددا آخر تم تبرئة ساحتهم.

واشار الى انه تم البت بالمخالفات الانتخابية الاخيرة لكننا لم نكتشف وجود مخالفة كبيرة غيرت نتائج الانتخابات كي يتم بموجبها الغاء الانتخابات.