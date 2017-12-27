أعلن رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غربي ايران والحدودية مع العراق) نمو الصادرات غير النفطية من هذه المحافظة 23 بالمئة خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 .

وأضاف نورالله حسن زادة، الثلاثاء، في تصريح صحفي: ان حجم هذه الصادرات بلغ 141 ألفاً و12 طناً وبلغت عوائدها المالية 4 مليارات و703 ملايين و933 ألف دولار، وهذا يعني تحقق 99 بالمائة من الخطة الموضوعة الرامية لرفع نسبة نمو الصادرات غير النفطية من خوزستان.