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رقم الخبر: 210239 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: اقتصاد  
الصادرات غير النفطية لمحافظة خوزستان تنمو بنسبة 23%

الصادرات غير النفطية لمحافظة خوزستان تنمو بنسبة 23%

أعلن رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غربي ايران والحدودية مع العراق) نمو الصادرات غير النفطية من هذه المحافظة 23 بالمئة خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 .

وأضاف نورالله حسن زادة، الثلاثاء، في تصريح صحفي: ان حجم هذه الصادرات بلغ 141 ألفاً و12 طناً وبلغت عوائدها المالية 4 مليارات و703 ملايين و933 ألف دولار، وهذا يعني تحقق 99 بالمائة من الخطة الموضوعة الرامية لرفع نسبة نمو الصادرات غير النفطية من خوزستان.

 
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