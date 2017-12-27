قال المدير التنفيذي لشركة (أراك) لصناعة الماكنات: تم وللمرة الأولى في الشرق الأوسط تصميم وتصنيع أكبر مخزن كروي على يد هذه الشركة، وهو الآن قيد التنصيب في المقر المحدد له.

وأضاف جعفر صفري، الأربعاء، ان تنفيذ مشروع إنتاج هذه المخازن العظمى المستندة إلى الإنتاج المحلي أحيل في البداية إلى شركة (أراك) لصناعة الماكنات وبفضل نجاحها في تنفيذ المشروع ساعدت البلاد في عدم صرف ملايين الدولارات لصالح الدول الأخرى.

وحدد صفري القيمة المالية المستثمرة لهذا المشروع بـ4 ملايين يورو، مشيداً بما قامت به الشركة بإثبات كفاءتها وقدرتها في إنتاج هذا النوع من المخازن بأفضلية مقارنة بباقي الشركات الأجنبية، الأمر الذي جعلنا مستغنين عن إستيراد مثل هذه المخازن وتوفير فرص عمل.

وقال صفري: ان هذه المخازن الكروية ذات مواصفات الجودة العالمية ومزودة بأجهزة الأمان وبأنظمة إطفاء الحريق يبلغ حجمها 29 متراً قطراً قادرة على إحتضان 11 ألفاً و200 متر مكعب من الهايدروكربون.