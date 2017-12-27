  • الأربعاء ٨ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210238 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: اقتصاد  
تصميم وتصنيع ونصب أكبر مخزن كروي في الشرق الأوسط في إيران
بواسطة شركة "أراك" لصناعة الماكنات

تصميم وتصنيع ونصب أكبر مخزن كروي في الشرق الأوسط في إيران

قال المدير التنفيذي لشركة (أراك) لصناعة الماكنات: تم وللمرة الأولى في الشرق الأوسط تصميم وتصنيع أكبر مخزن كروي على يد هذه الشركة، وهو الآن قيد التنصيب في المقر المحدد له.

وأضاف جعفر صفري، الأربعاء، ان تنفيذ مشروع إنتاج هذه المخازن العظمى المستندة إلى الإنتاج المحلي أحيل في البداية إلى شركة (أراك) لصناعة الماكنات وبفضل نجاحها في تنفيذ المشروع ساعدت البلاد في عدم صرف ملايين الدولارات لصالح الدول الأخرى.

وحدد صفري القيمة المالية المستثمرة لهذا المشروع بـ4 ملايين يورو، مشيداً بما قامت به الشركة بإثبات كفاءتها وقدرتها في إنتاج هذا النوع من المخازن بأفضلية مقارنة بباقي الشركات الأجنبية، الأمر الذي جعلنا مستغنين عن إستيراد مثل هذه المخازن وتوفير فرص عمل.

وقال صفري: ان هذه المخازن الكروية ذات مواصفات الجودة العالمية ومزودة بأجهزة الأمان وبأنظمة إطفاء الحريق يبلغ حجمها 29 متراً قطراً قادرة على إحتضان 11 ألفاً و200 متر مكعب من الهايدروكربون.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5225 sec