وأشار بانك، في تصريح أدلى به أمام حشد من مدراء منظمة المنطقة الحرة يوم الثلاثاء، أشار الى أهمية تحقيق عوائد ثابتة في المناطق الحرة خلال عهد الحكومة الحالية، معتبراً انه من أجل بلوغ الأهداف العليا في المناطق الحرة بالبلاد تستطيع الأجهزة المعنية دعم التنمية الاقتصادية عبر إسناد هذه المناطق ومساعدتها.

وعد بانك تأسيس مراكز مالية دولية في منطقة كيش الحرة من الضرورات والخطط الجادة في هذه المنطقة والتي تثمر عن فتح صفحة جديدة من النشاطات والتعاطي المالي الدولي في البلاد. وأكد على ضرورة أن يبذل الجميع الجهود لوضع حلول للمشاكل القانونية وكذلك بين الأجهزة في المناطق الحرة من أجل الدفع بالنشاطات الاقتصادية الى الأمام. واعتبر ان التركيز على زيادة العوائد في المناطق الحرة يكتسب الأولوية، إلا أنه ينبغي تحديد محوريتها وأهدافها، وكذلك فان تكريس الأمن في النشاطات الاقتصادية في المناطق الحرة من مقتضيات تحقيق عوائد ثابتة فيها.