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رقم الخبر: 210236 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
نمو الناتج المحلي الإيراني 6% دون إحتساب عوائد النفط

نمو الناتج المحلي الإيراني 6% دون إحتساب عوائد النفط

أعلن مركز الإحصاء الايراني تسجيل الناتج المحلي نمواً بنسبة 6 بالمئة من دون احتساب عائدات النفط خلال فترة 21 مارس/ آذار - 22 سبتمبر/ أيلول 2017، مقارنة مع الفترة المناظرة 2016.

وأوضحت البيانات الصادرة الأربعاء، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي باحتساب العوائد النفطية بلغ 6ر5 بالمئة خلال فترة 21 مارس/ آذار - 22 سبتمبر/ أيلول 2017 مقارنة مع الفترة المماثلة 2016. وأكدت بيانات المركز أن الناتج المحلي الإجمالي سجل واقع 490ر822ر3 مليار ريال (الدولار=36 ألف ريال) باحتساب عائدات النفط، و222ر057ر3 مليار ريال دون النفط خلال الفترة المذكورة.

وتشمل نتائج قراءة مركز الإحصاء فصلي الربيع والصيف في الشهور الستة المذكورة، وتشير الى نمو القطاع الزراعي 9ر0 بالمئة والصناعي 4ر4 بالمئة (يشمل إستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والمناجم والصناعة والطاقة والبناء) وقطاع الخدمات 2ر7 بالمئة.

 
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