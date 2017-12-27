قامت شركة النفط الوطنية بدراسة المقترحات التي تقدمت بها كل من شركات (غازبروم نفت) الروسية، و(أو.ام.وي) النمساوية، و(بتروناس) الماليزية حول تطوير حقل جشمة خوش النفطي في محافظة ايلام (جنوب غرب البلاد).

وتشير نتائج الدراسات الى أن البرامج التطويرية الخاصة بشركتي (غازبروم نفت)، و(أو.ام.وي) تهدف الى الحفاظ على مستوى إنتاج الخام في حقل جشمة خوش، فيما تخص البرامج المقترحة من جانب شركة (بتروناس) الماليزية موضوع رفع مستوى الإنتاج في هذا الحقل النفطي.

وبحسب شركة النفط الوطنية، يعتبر حقل جشمة خوش أحد الحقول النفطية الضخمة في ايران. وسبق للشركة الوطنية أن أبرمت مذكرات تفاهم بهدف دراسة البرامج التطويرية الخاصة به مع شركات (غازبروم نفت)، و(بتروناس)، و(أو.ام.في)، و(ايدرو).

وفي هذا السياق، سلمت شركة (تات نفت) الروسية، يوم الثلاثاء، الشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية نتائج دارسة تطوير حقل شادكان النفطي (جنوب غربي ایران).

وكانت الشركتان قد أبرمتا في مارس/ آذار الماضي مذكرة تفاهم تجري بموجبها الشركة الروسية دراسة لتطوير الحقل النفطي. وكانت الشركة الوطنية الايرانية لمناطق النفط الجنوبية، بجانب التوقيع مع (تات نفت) الروسية، قد أبرمت مذكرات مماثلة مع شركات أخرى لتطوير حقل شادكان، وتسلمت فعلياً بعض نتائج تلك الدراسات.

ويقع حقل شادكان النفطي جنوب غرب ايران ويضم مكمني (آسماري) و(بنكستان)، حيث اكتشف عام 1968، وبدأت عملية الإستخراج من الحقل عام 1988.

وفي السياق، أعلن مدير مواءمة البرامج بشركة الحفر الوطنية الايرانية، عن إكمال وحفر 119 بئراً نفطياً وغازياً في المناطق البرية والبحرية في البلاد خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأوضح ناصر قلي بور، على هامش معرض صناعة معدات الحفر، ان حجم عمليات الحفر بلغ 196 ألفاً و37 متراً خلال الشهور التسعة المذكورة. وبيّن أن الجهة المقاولة خلال هذه المدة أكملت عمليات حفر 19 بئراً بأقل من 547 يوماً من الموعد المحدد، مشيراً الى أن شركة الحفر الوطنية الايرانية تمتلك 71 آلة حفر برية و3 آلات بحرية.