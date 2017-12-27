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رقم الخبر: 210234 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 500 طن من قضبان الحديد الإيراني إلى العراق
عبر بورصة السلع الإيرانية

تصدير 500 طن من قضبان الحديد الإيراني إلى العراق

أعلنت منظمة تطوير التجارة الايرانية عن تصدير 500 طن من قضبان الحديد ولأول مرة عبر بورصة السلع الايرانية الى العراق.

وقال الملحق التجاري الايراني في العراق، ناصر بهزاد: تم عرض الصلب المنتج في مجمع (فولاذ روهينا) الواقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في بورصة السلع الايرانية وبسعر 500 دولار للطن الواحد وتم بيع 500 طن منه الى العراق.

وينتج مجمع (فولاذ روهينا) 500 ألف طن من قضبان الحديد سنوياً. ويتوقع ارتفاع هذا الحجم الى 5ر1 مليون طن خلال ثلاثة مراحل قادمة ليبلغ ثلاثة ملايين طن خلال برنامج محدد في غضون عامين. وتم تدشين المرحلة الأولى من هذا المجمع في شهر نيسان/ أبريل الماضي برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، الى جانب عدد من المسؤولين في البلاد.

 
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