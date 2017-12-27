اكد المدير التنفيذي لنادي استقلال الايراني لكرة القدم 'سيد رضا افتخاري' انه بطبيعة الحال من حق الاندية الايرانية تحديد البلد (الثالث) المستضيف لاجراء المباراة بين ايران والسعودية؛ مضيفا ان الاتحاد الايراني لكرة القدم مطالب ببذل كافة جهوده لاجراء هذه المباراة في ايران.

جاءت تصريحات افتخاري هذه الاربعاء، وعلى ضوء اقتراب دوري ابطال اسيا للعام 2018؛ لافتا الي ان مباريات الاندية السعودية اجريت خلال العام الماضي من خلال برامج اتحاد الكرة الآسيوي في بلدان قطر وعمان والامارات، وبالتالي فقد سلب حق الاستضافة من ممثلي الاندية الايرانية لأسباب واهية بما كبدها تكاليف مادية ومعنوية باهضة دون ان يتم التعويض عنها حتى الان.

وشدد المدير التنفيذي لنادي استقلال الايراني قائلا انه في حال اُجبرت ايران على خوض المباراة (مع السعودية) في بلد ثالث فانه بطيعة الحال سيكون من حق الاندية الايرانية ان تحدد البلد المستضيف؛ مضيفا بقوله اذن نادي استقلال يقترح على اجراء المباراة امام ممثلي الكرة السعودية في احد بلدان آسيا الوسطى.