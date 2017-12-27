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رقم الخبر: 210231 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: رياضة  
لاريجاني: رفض المصارع كريمي مواجهة منافس اسرائيلي، جسد القيم الوطنية
مثمناً سلوكه المميز..

لاريجاني: رفض المصارع كريمي مواجهة منافس اسرائيلي، جسد القيم الوطنية

ثمن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني سلوك المصارع «علي رضا كريمي» المتمثل في رفض مواجهة منافس اسرائيلي واضاف انه جسد الحفاظ على القيم الوطنية.
واعرب لاريجاني الاربعاء في مراسم تكريم المصارع كريمي عن أمله بان نشهد في السنوات القادمة المزيد من التقدم والفخر لأبطال ايران في مختلف الفروع الرياضية.
واكد ان الاقتدار الوطني يعد عنصرا لتحقيق الديمومة في مختلف دول العالم وإنه يتكون من مختلف العناصر الدفاعية والعسكرية والاقتصادية والحضارية والثقافية إلى جانب ما يسجله الرياضيون من الفوز في الساحات الرياضية.
وخاطب كريمي قائلا، نأمل ان نشهد في السنوات القادمة المزيد من انجازاتك ويتعين عليك أن تعتبر نفسك رأس مالا وطنيا وتحافظ عليه.
وشدد بالقول: ان كريمي حافظ على قيم الشعب الايراني والاقتدار الوطني وهذا يستحق الشكر والتقدير.
من جانبه وصف وزير الرياضة والشباب «مسعود سلطاني فر» سلوك كريمي بالتاريخي واوضح انه تعمد الخسارة أمام مصارع روسي كي لا يواجه في المرحلة التالية مصارعاً من الكيان الصهيوني.
واكد ان ما قام به كريمي جاء في سياق الحفاظ على قيم النظام الاسلامي وصون حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.
يذكر ان كريمي المصارع في الوزن 86 كيلوغراما رفض في منافسات بولندا مواجهة منافس من الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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