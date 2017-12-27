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رقم الخبر: 210217 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: ثقافة وفن  
«الأفق الخالي» في مهرجان «Ouchy» الدولي

«الأفق الخالي» في مهرجان «Ouchy» الدولي

يشارك فيلم الانيميشن الايراني «الأفق الخالي» (جشم انداز خالي) للمخرج علي زارع قنات في الدورة الثالثة لجوائز «Ouchy» الدولي للأفلام بسويسرا.

ويقام هذا الحدث الفني نهاية كل موسم من المواسم الأربعة في مدينة لوزان السويسرية ويهدف الى تشجيع السينمائيين المستقلين والجدد.

ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.

وسبق للفيلم ان حصل على جائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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