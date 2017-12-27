ويقام هذا الحدث الفني نهاية كل موسم من المواسم الأربعة في مدينة لوزان السويسرية ويهدف الى تشجيع السينمائيين المستقلين والجدد.

ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.

وسبق للفيلم ان حصل على جائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards).