يتنافس سنويا قرابة 200 فيلم قصير من كافة أنحاء العالم في مهرجان «مينيمالن» الدولي للأفلام القصيرة الذي يقام في النرويج.

في دورته الثلاثين سيخصص المهرجان قسماً خاصا بالأفلام الإيرانية القصيرة تحت عنوان «إيران اليوم» بالتعاون مع السيدة مرضية رياحي، مديرة التحرير في «وكالة الأفلام القصيرة للأنباء».

واختارت السيدة رياحي مجموعة من الأفلام للعرض في القسم الأول وهي: «هاي لايت» للمخرجة شهرزاد دادكر، «ايكي» للمخرجة برستو كاردكر، «التخدر» للمخرج ميلاد جرموز، «المتفرج» للمخرج محسن باقري دستكردي، «النوع الثالث» للمخرجة فروغ رضائي و«حيوان» للمخرجين بهمن وبهرام أرك.

المجموعة الثانية من الأفلام التي اختارتها لجنة المهرجان للعرض في القسم الثاني: «دعاية البيع» للمخرجة قصيدة كلمكاني، «نظرة» للمخرجة فرنوش صمدي، «ليس بعد» للمخرج آرين وزير دفتري، «وقت الغداء» للمخرج علي رضا قاسمي، «عابر» للمخرجة طنين ترابي و«شخصي» للمخرجة سونيا حدادي.

هذا وتشارك في القسم الدولي للمسابقة أفلام، «نظرة» لفرنوش صمدي، «روتوش» لكاوه مظاهري و«حيوان» لبهمن وبهرام أرك.

يذكر أن الدورة الثلاثين لمهرجان «مينيمالن» الدولي للأفلام القصيرة اقيم في تروندهايم في النرويج في الثالث والعشرين ويستمر حتى الیوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني /يناير.