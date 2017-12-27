قال وزير التربية والتعليم «سيد محمد بطحائي» ان منظمة «الايسسكو» من شأنها ان تضطلع بدور مؤثر في سياق التقارب الاسلامي والدولي.

ونوّه وزير التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمنظمة الايسسكو، الی تأسيس المكتب التمثيلي للايسسكو في ايران، مؤكدا بانه يشكّل ميّزة للبلاد مقارنة بالدول الاخری حيث الفرص المتاحة التي لم تحصل عليها البلدان الاخری.

ولفت بطحائي في الوقت نفسه، الی ان المنظمة لم تجسّد حتی الآن مكانتها الفاعلة علی الصعيد الدولي؛ عازيا اسباب عدم تطابق الوثائق المقدمة من قبل الايسسكو مع قيم وثقافات الدول التي تبلغ بها، وفشل هذه المستندات في مجال حلّ معضلات البلدان، الی الدور الضعيف الذي تقوم به الايسسكو في هذا الخصوص.

ودعا بطحائي المنظمات الاخری المنضوية تحت الايسسكو الی بذل الجهود بهدف النهوض بمستوی المنظمة الدولية وصولا الی مكانتها الحقيقية علی صعيد دبلوماسية الدول الاسلامية؛ مشددا علی الدول الاعضاء بضرورة توخي القرارات الناجمة عن ردود الفعل لما فيها من اضرار تطال هذه البلدان بدل ان تحل المشاكل التي تتعرض لها.