  • الأربعاء ٨ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210215 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: ثقافة وفن  
منظمة الايسسكو تضطلع بدور مؤثر في التقارب الاسلامي والدولي
وزير التربية والتعليم:

منظمة الايسسكو تضطلع بدور مؤثر في التقارب الاسلامي والدولي

قال وزير التربية والتعليم «سيد محمد بطحائي» ان منظمة «الايسسكو» من شأنها ان تضطلع بدور مؤثر في سياق التقارب الاسلامي والدولي.

ونوّه وزير التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمنظمة الايسسكو، الی تأسيس المكتب التمثيلي للايسسكو في ايران، مؤكدا بانه يشكّل ميّزة للبلاد مقارنة بالدول الاخری حيث الفرص المتاحة التي لم تحصل عليها البلدان الاخری.

ولفت بطحائي في الوقت نفسه، الی ان المنظمة لم تجسّد حتی الآن مكانتها الفاعلة علی الصعيد الدولي؛ عازيا اسباب عدم تطابق الوثائق المقدمة من قبل الايسسكو مع قيم وثقافات الدول التي تبلغ بها، وفشل هذه المستندات في مجال حلّ معضلات البلدان، الی الدور الضعيف الذي تقوم به الايسسكو في هذا الخصوص.

ودعا بطحائي المنظمات الاخری المنضوية تحت الايسسكو الی بذل الجهود بهدف النهوض بمستوی المنظمة الدولية وصولا الی مكانتها الحقيقية علی صعيد دبلوماسية الدول الاسلامية؛ مشددا علی الدول الاعضاء بضرورة توخي القرارات الناجمة عن ردود الفعل لما فيها من اضرار تطال هذه البلدان بدل ان تحل المشاكل التي تتعرض لها.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1758 sec