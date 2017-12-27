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رقم الخبر: 210214 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة 1500 كتاب في الدورة العاشرة لـ(جائزة جلال آل احمد)

مشاركة 1500 كتاب في الدورة العاشرة لـ(جائزة جلال آل احمد)

قال المدير التنفيذي لجائزة جلال آل احمد مهدي قزلي في مؤتمر صحفي عقده یوم الثلاثاء بوصول 500 عمل روائي و400 قصة و300 عمل توثیقي و330 عملا أدبيا لهيئة التحكیم لیكون المجموع 1500 عمل.

وأشار مهدي قزلي الامین التنفیذي لجائزة جلال آل احمد الى ان هذه الجائزة تقام بدورتها العاشرة مضیفاً بأنه تم تقییم الاعمال التي وصلت الی امانة الجائزة.

وأضاف مدیر عام مؤسسة الشعر والادب القصصي بأن سبب تزامن موعد انعقاد جائزة جلال وجائزة كتاب العام یعود الی رجوع هاتین الجائزتین الی معاونیة الامور الثقافیة بالوزارة وقال بأنه سوف یمنح الفائز الاول 30 ليرة ذهبیة وللشخص الذي ینال شهادة تقدیر من قبل هذه الجائزة 10 ليرات ذهبیة.

كما تطرق قزلي الی موضوع انتخاب شهریار عباسي أمیناً عاماً لجمعیة القلم وقال بأن شهریار عباسي من الكتاب الجیدین حیث أصدر لحد الآن 11 عملاً ممیزاً خلال مشواره الادبي ونال عنها العدید من الجوائز الادبیة بالاضافة الی عمله في لجنة التحكیم في العدید من هذه الجوائز.

وأكد مهدي قزلي بعدم وجود فارق بین الجوائز الادبیة والجوائز الخاصة وكذلك المكان الذي تمنح فیه الجوائز وقال بأن المهم هو اقامتها بصورة صحیحة وسلیمة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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