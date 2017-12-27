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رقم الخبر: 210209 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: رياضة  
مدرب الكويت: مباراة الإمارات الأهم في البطولة

مدرب الكويت: مباراة الإمارات الأهم في البطولة

رفع مدرب منتخب الكويت، الصربي بوريس بونياك، راية التحدي قبل مواجهة الإمارات، غدًا الخميس، في الجولة الأخيرة من الدور الأول، لبطولة خليجي 23

وكان المنتخب الكويتي قد خسر أمام السعودية (2-1)، وعمان (1-0)، ليغادر البطولة مبكرًا.

ورغم ذلك، قال بونياك، في مؤتمر صحفي:" مواجهة الإمارات هي الأهم لنا في البطولة، من أجل تغيير صورة المنتخب، أمام الرأي العام".

وأضاف: "لا نعد بالفوز، لكننا نعد بتقديم مباراة لائقة، أمام أحد أفضل منتخبات البطولة".

وتابع: "الحظ تخلى عن الكويت، أمام السعودية وعمان، سعينا لتقديم الأفضل، إلا أن قصر فترة الإعداد، والظروف السريعة، التي صاحبت مشاركة الأزرق، حالت دون ذلك".

وأشار إلى أن المدة الفعلية، لقيادته منتخب الكويت، لم تتجاوز الخمس حصص تدريبية، وهو أمر في غاية الصعوبة، ما دفع الجهاز الفني إلى التركيز على إصلاح الملاحظات.

وقال بونياك إن مستقبله مع الأزرق، سيتضح بعد نهاية البطولة، لافتا إلى أن عقده الحالي، يمتد لشهر واحد فقط.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي، الشيح أحمد اليوسف، قد أعلن، أمس، أن مشوار بونياك سينتهي مع الأزرق، عقب مباراة الإمارات.

وبدوره، وعد لاعب المنتخب الكويتي، فيصل زايد، بتقديم مستويات لائقة أمام الإمارات، لمصالحة الجماهير الوفية، التي ساندت الفريق طوال البطولة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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