قال مصدر نفطي ليبي في تصريح مقتضب، الثلاثاء، أن انفجار وقع في خط لأنابيب النفط تابع لشركة الواحة وصل إلى ميناء السدر.

في سياق متصل، قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة النفطية في ليبيا، الاثنين، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

والأسبوع الماضي قال مصدر نفطي، إن طقسا سيئا أدى إلى إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا السدر والزويتينة والبريقة، وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسو حاليا في أي من الموانئ الثلاثة.

من جانب آخر أجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في ليبيا 1200 مهاجر من عدة مراكز إيواء تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا خلال سنة 2017 م، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد ممثل المفوضية في ليبيا روبيرتو مينون في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن المفوضية تتوقع ارتفاع أعداد المهاجرين خلال سنة 2018 لتصل ما بين 5 إلى 10 آلاف شخص .

يأتي ذلك بعد استقبال إيطاليا الجمعة الماضية أول دفعة من طالبي اللجوء قادمة من ليبيا، تضم 162 لاجئًا من مختلف الجنسيات بطائرة عسكرية إلى روما.