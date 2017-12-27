ظهر الملك الأردني عبد الله الثاني في شريط فيديو، نشره الجيش الأردني، وهو يشارك في مناورة عسكرية بصفة مقاتل ميداني.

وكان الملك عبد الله الثاني بالزي العسكري الكامل في عملية تدريب تنفذها فرقة المهام الخاصة في الجيش الأردني.

وفي اللقطات كان الملك يصافح أحد الضباط ثم يتناول بندقية رشاشة ويشارك في تدريبات عملية بدت كالتصدي لمجموعة معادية متحصنة.

وشاركت في التدريبات المذكورة طائرات حربية، بما في ذلك المروحيات وكذلك المدرعات والدبابات وبطاريات المدفعية.

وخلال التدريب ظهر العاهل الأردني في مهمة تقديم الإسناد الناري للقوة المهاجمة وضمان تغطيتها خلال استهداف مواقع الخصم.

تجدر الإشارة إلى أن الملك عبد الله الثاني من العسكريين المحترفين، ويشارك بشكل دوري في المناورات العسكرية التي ينفذها جيش بلاده.