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رقم الخبر: 210170 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 19:44 الاقسام: عربيات  
مصر تعلن إعدام 15 مدانا بقضايا إرهابية
استعدادات أمنية مكثفة قبل أعياد الميلاد

مصر تعلن إعدام 15 مدانا بقضايا إرهابية

نفذت السلطات المصرية، الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق 15 من المدانين بالتورط في تنفيذ حوادث إرهابية، قتل خلالها عدد من أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم تنفيذ الأحكام بعد استنفاذ كافة طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن جرى تأييد الأحكام بشكل نهائي.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام تم في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن.

من جهة اخرى انتشرت عناصر من القوات المسلحة المصرية، أمس الثلاثاء، في محافظات عدة، لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.

وذكر بيان للمتحدث العسكري أن العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع بدأت في تأمين الأهداف الحيوية، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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