أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دوراً مهماً في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقبل المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، في أواخر كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن المؤتمر المذكور يجب أن يعقد تحت قيادة ورئاسة الأمم المتحدة.

وقال بوغدانوف، الثلاثاء ردّاً على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب دوراً بارزاً في المحادثات القادمة، "بالطبع، نعم، ومن المؤكد، بشكل عام". وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كان أساساً لجميع المنصات داخل سوريا.

من جهتها، قالت الخارجية الروسية إن تبريرات وجود القوات الأميركية في سوريا غير مقبولة وتثير تساؤلات كثيرة، موضحةً في الوقت عينه أن العسكريين الأتراك يتواجدون في سوريا في إطار اتفاق لتأمين الأمن في مناطق خفض التصعيد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي قال إن "تبريرات وجود الجيش الأميركي في سوريا غير مقبول، ويثير تساؤلات كثيرة".

وأكد بوغدانوف "نحن أعلنّا النصر على داعش، لذلك بالنسبة لهم لا يوجد أي أساس للبقاء في سوريا. وهم يطرحون أسباباً غير مقبولة بالنسبة لنا، إنه ما لم يتم إطلاق العملية السياسية، التي ستأخذ بالنظر مصالح المعارضة فنحن لن نخرج. وهذا يثير تساؤلات كثيرة".

من جهة أخرى، صادق مجلس الاتحاد الروسي الثلاثاء على اتفاقية توسيع نقطة الإسناد البحري الروسية في طرطوس السورية وجعلها قاعدة بحرية روسية على الساحل السوري بعد مصادقة دمشق على الاتفاقية مطلع العام الماضي.

وورد في نصّ الاتفاقية أنها "تلبي المصالح الروسية وسوف تسهم في تعزيز الحضور العسكري الروسي في المنطقة وضمان أمن الإقليم".

وأعلن مجلس الاتحاد الروسي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 إن قاعدة طرطوس في سوريا، قد تصبح قاعدة بحرية روسية متكاملة بعد أقل من عامين من توقيع الاتفاقية مع دمشق.

ميدانياً أفادت مصادر محلية في دمشق بقرب الإعلان عن تحرير الغوطة الغربية من مسلحي "النصرة" وإخراجهم من آخر معاقلهم بالمنطقة، عبر اتفاق يخرجهم نحو إدلب، بعد تقدم الجيش وإطباق الحصار عليهم.

وأفادت مصادر مطلعة، أن هيئة "تحرير الشام" النصرة سابقا، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، رضخت لشروط الجيش بعد أن أطبق الحصار عليها، ووافقت على الخروج إلى إدلب خلال 48 ساعة، على أن تخرج الثلاثاء أول دفعة منهم، في حال لم يتم نقض الاتفاق من قبلهم مجددا، في حين تتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء.

هذا وتمكن الجيش السوري، من تحقيق تقدم في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة، وسيطر على نقاط جديدة من تلال ومرتفعات حاكمة للمنطقة وحقق تقدما في مغر المير وتل مروان ومزرعة بيت جن، ما ضيّق الخناق بشكل كبير على جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في تلك المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قادة المجموعات الإرهابية فروا إلى جبل الشيخ وتحديدا إلى الحدود اللبنانية وإلى شبعا.

ولفتت المصادر إلى أن لجان المصالحة بدأت بإجراء مفاوضات مع من تبقى من قادة المجموعات ومسلحي "النصرة" الذين رضخوا في نهاية المطاف، ووافقوا على الخروج إلى إدلب مع أسرهم وسيتم تسليم كامل قرى جبل الشيخ للجيش، وفي حال تم ذلك سيكون ملف "النصرة" والفصائل المتحالفة معها قد انتهى في غوطة دمشق الغربية.

بدورهم أكد نشطاء أن مفاوضات تجري في ريف دمشق الجنوبي الغربي للتوصل إلى اتفاق حول إخراج هيئة "تحرير الشام" من ريف دمشق الجنوبي الغربي ونقلها إلى محافظة إدلب شمال سوريا، وذلك بعد أسابيع من اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين.

وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد تحرير الغوطة الغربية من "النصرة"، لا يزال الغموض يلف ملف الغوطة الشرقية، إذ كشفت مواقع معارضة عن خلاف بشأن خروج مسلحي هيئة "تحرير الشام" من الغوطة الشرقية.

وأوضحت المواقع أن الخلاف الدائر هو بين الفصائل المسلحة نفسها داخل الغوطة الشرقية، وتحديدا بين "جيش الإسلام" وبعض قيادات "هيئة تحرير الشام" ومنها "فيلق الرحمن" الذي رفض الخروج من الغوطة دون الإفراج عن "أسراه" في سجون "جيش الإسلام".

ونقلت وسائل إعلامية معارضة، أن الظروف الحالية تؤكد تأجيل الاتفاق إلى ما بعد محادثات "أستانة-9"، المقرر عقدها منتصف يناير المقبل.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن وفدا من هيئة "تحرير الشام" النصرة سابقا المحاصرة في مخيم اليرموك التقى وفدا من الجيش السوري، وجرت الإشارة إلى اتفاق ينص على خروج مسلحين من مخيم اليرموك.