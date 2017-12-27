أكدت وسائل إعلام تركية، أن رؤساء أركان الجيش التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعا ثلاثيا في الخرطوم، على هامش زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان استمرت يومين.

وأفادت رئاسة أركان الجيش التركي، في بيان: أن "رئيس الأركان خلوصي أكار اجتمع، مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غانم بن شاهين الغانم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة إلى السودان، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء، يرافقه فيها 200 من رجال الأعمال الأتراك.

من جهته، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، "توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن السودان وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن البشير أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثات الرئيسين، "متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا، وأن لها عمقا تاريخيا ضاربا في الجذور".

ونقلت الوكالة عن الرئيس السوداني قوله: بلادنا تنظر إلى تركيا باعتبارها آخر معاقل الخلافة الإسلامية، وما تمثله من رمزية تاريخية لتوحيد الأمة، وإنه يرى فيها دولة حديثة، حققت نموذجا باهرا في التنمية والنهضة الاقتصادية والعمران الاجتماعي والثقافي والحضاري".

جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا تتطور بوتيرة حثيثة، بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، كما شهدت تحسنا لافتا خلال الفترة اللاحقة.

من جانبه اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين في الخرطوم ان السودان خصص جزيرة "سواكن" الواقعة في البحر الاحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى اعادة تأهيلها وادارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وميناء سواكن هو الاقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع الى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم الى الشمال منه.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الاحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الاحمر بين عامي 1821 و1885.

وقال اردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال اعمال سودانيين واتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان اولى محطات جولته الافريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد انشائها واعادتها الى اصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

كما وقعت تركيا والسودان 22 اتفاقية تعاون ثنائي، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن عزم البلدين زيادة حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.

وشملت الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السودانية، اتفاقية إنشاء مطار الخرطوم الجديد، واتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال السوداني والتركي، وإنشاء صوامع للغلال بين شركة "زادنا" وشركة "سي تي اس"، واتفاقية إنشاء مسلخ الكدرو.

إلى جانب اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات الحديدية، ومذكرة تعاون مشتركة في مجال الخدمات الصحية، ومذكرة تعاون تجارية بين شركتين سودانية وتركية، ومذكرة تفاهم في مجال التوليد الحراري للكهرباء، ومذكرة تعاون في مجال تصدير القطن.