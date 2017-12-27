أفادت مصادر طبية يمنية بسقوط أكثر من 50 شهيداً وجريحاً في غارات التحالف السعودي على سوق في مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوب اليمن.

وارتفعت حصيلة ضحايا غارات طائرات التحالف السعودي على مبنى مقر مصلحة الجمارك في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء الإثنين إلى 4 شهداء و55 جريحاً. وتأتي هذه المجزرة بالتزامن مع مجازر أخرى ارتكبتها مقاتلات التحالف السعودي الثلاثاء، حيث استشهدت 3 نساء بغارتين جويتين للتحالف السعودي استهدفتا سيارتهم في الخط العام بمديرية الجراحي جنوب الحديدة.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من استشهاد 8 مدنيين بينهم امرأتين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مزرعة في مديرية زَبِيْد المجاورة في محافظة الحديدة غرب اليمن، في الوقت الذي شنت فيه طائرات التحالف السعودي 20 غارة جوية على مديرية الخوخة الساحلية بالمحافظة في محاولة لإسناد قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي على الأرض.

وعلى صعيد المواجهات، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي في وادي الربيعة بمديرية صِرواح غرب مأرب شمال شرق اليمن، فيما تمتد المواجهات بين الطرفين إلى منطقتي المخدرة والمطار بالتزامن مع تبادل القصف الصاروخي والمدفعي، وفق ما أفاد به مصدر عسكري.

وشنّت طائرات التحالف السعودي غارة جوية خاطئة على تجمعات قوات هادي شمال جبل نابضة بمديرية مَوْزَع جنوب غرب تعز جنوبي اليمن، يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ الجيش واللجان الشعبية عدّة عمليات عسكرية استهدفت تجمعات المرتزقة جنوب معسكر خالد ومنطقة الهاملي بالمديرية ذاتها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وامتدت العمليات بقصف تجمعات الغزاة بجبل هَان بالضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوبي اليمن.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري يمني بقصف الجيش واللجان تجمعّات قوات هادي في موقع عَبّاسه ومنفذ الخضراء الحدودي بنجران السعودية، كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الطلعة بنجران، وأفاد مصدر عسكري يمني بقصف مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في قلل الشيباني ومنفذ علب بعسير السعودية.

هذا ولقي عدد من العسكريين السعوديين ومرتزقتهم مصرعهم وجرح آخرون بالإضافة إلى تدمير آلية لهم، الثلاثاء، في عمليه عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" مصرع وجرح عسكريين سعوديين ومرتزقة وتدمير آلية عسكرية لهم في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت على موقعين عسكريين سعوديين في جبل قيس بجيزان.

وكان عدد من العسكريين السعوديين قد لاقوا مصرعهم الاثنين، كما تم احراق مخزن أسلحة لهم بقصف مدفعي نفذته وحدة الإسناد المدفعي التابعة للجيش واللجان على موقع بوجان العسكري بجيزان.

من جانبه علق عبد السلام، الناطق الرسمي لأنصار الله الثلاثاء على الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان في سوق الحيمة في مديرية التعزية في محافظة تعز، قائلا إن تصعيد العدوان لا يمكن أن يستقبله اليمنيين إلا برفد الجبهات.

وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة المسيرة أن" الشعب اليمني يزداد قناعة بأن التنكيل بالأعداء في الجبهات أفضل من الموت تحت ركام البيوت. "مشيرا في الوقت نفسه أن مجزرة تعز وما سبقها دليل على الفشل الكبير الذي يسيطر على النظام السعودي ومن يقف خلفه.

ولفت الناطق الرسمي لأنصار الله إلى أن صاروخ اليمامة أكد معادلة الردع لمواجهة الجرائم.. مشيرا إلى أن صراخ العالم من صاروخ استهدف الرياض يكشف النفاق والصمت أمام مئات الجرائم للمتغطرسين.

وقال عبد السلام " إن فشلهم في الجبهات يعبر عنه هذه المجازر التي تهدف لتركيع الشعب، وهو ما لن يكون.. نحن أمام حرب تواطئ فيها العالم على الشعب اليمني ورهاننا على الله في مواجهة الغطرسة".