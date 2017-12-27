قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إن قرار ترامب بشأن القدس خطير جداً ويمثّل عدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني وعلى كل الأمة العربية والاسلامية، مؤكداً التمسّك بضرورة انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة.

وأشار هنية خلال لقاء مع الوجهاء والمخاتير في غزة إلى ان "المصالحة أمام بعض الاستعصاءات هي بحاجة أن نتوقف أمامها ليس من قبيل البكاء على الأطلال ولا من قبيل نكل الجراح ولا من قبيل أننا سننفض يدنا من هذه المصالحة".

وأكد على ضرورة "حماية هذه المصالحة والسير بها قدما إلى أن تحقق أهدافها المرجوة".

ولفت هنية في كلمته إلى أن القرار الأميركي جزء من معركة كبرى لتغيير معالم المنطقة كلها وليس فقط الوضع الفلسطيني، معتبراً أن التصريحات الإسرائيلية تكشف طبيعة القرار الأميركي الذي جاء في سياق تصفية القضية الفلسطينية.

كما أوضح أن التصويت في الأمم المتحدة كشف عن أن هناك بداية لتراجع الهيمنة الأميركية على العالم، مشدداً على أن انتفاضة تحرير وحرية القدس بدأت تتحرك وأن المخزون الهائل لدى الشعب الفلسطيني يمكن أن يمثل رافعة قوية.

وأضاف هنية "هناك حديث عن الوطن البديل، وعن كونفدرالية للسكان وليس للأرض، وهذا هو أساس التوطين والوطن البديل،وأوضح قائلاً "نحن ندرك طبيعة هذه المخاطر وفي حديثي مع الملك عبد الله تحدثنا عن هذا الموضوع، وعن مخاطر قضية القدس، ومشاريع التوطين، والوطن البديل".

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس "تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده الاخوة المسيحيين في بيت لحم قبل أيام، وكان موقفهم مشرفا من قضية القدس، وأضاف "نحن لدينا شعب عظيم مرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وكلما ظن أو توهم البعض أن الشعب الفلسطيني تعب تأتي هذه الهبات لتضرب كل هذه الأوهام التي تسكن عقول البعض".

بدوره، أكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار خلال اللقاء إن "القدس عاصمتنا ورمز ثورتنا وإذا سقط موضوع القدس فلن تبقى هناك قضية فلسطينية"، مضيفاً أن حماس أدركت المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني منذ مطلع العام وإحدى الأولويات كانت النهوض به.

وأضاف أن حركة حماس أدركت هذه المخاطر التي تتربص بالمشروع الوطني الفلسطيني ليس بعد قرار ترامب، ولكن منذ مطلع هذا العام، وكانت احدى اولوياتنا النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.

كما أعلن أن فصائل المقاومة في غزة تعدّ العدّة للدفاع عن المدينة وتحريرها وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة، كاشفاً أن المقاومة قادرة خلال 51 دقيقة، أن تضرب الكيان بما ضربته في مجموع 51 يوماً".

من جهة اخرى قال الناطق باسم كتائب القسام في رسالة للعدو الإسرائيلي أبو عبيدة إنه "بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديهم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

وأشار أبو عبيدة في تغريدة له على تويتر إلى أن الاحتلال أدخل جنوده لغزة في معركة وتركوهم للمجهول وبدلاً من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اختروا طريق الجبناء تنصلاً من مسؤولياتهم وهروباً من دفع الثمن.

كما طمأن الأسرى وعائلتهم بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة.

وكان الصليب الأحمر الدوليّ قد حثّ" إسرائيل" على ضمان سلامة الأسر الفلسطينية التي تزور السجناء وكرامتهم، بعد مهاجمة عضو الكنيست الليكوديّ المتطرّف أورن حزان أمهات أسرى قطاع غزة بعدما اعترض حافلة تقلّهنّ كانت في طريقها إلى سجن نفحة الأمهات تصدّين لحزان رافضات شتائمه بحق أبنائهنّ.

إلى ذلك أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن الإدارة الأميركية اشترت فندق "دبلومات" جنوب شرق القدس تمهيداً لنقل سفارتها إليه.

وكشفت قنوات اسرائيلية عن زيارة وفد أميركي يترأسه ممثّل شخصي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفقّد التحضيرات الميدانية لنقل السفارة.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن السفارة الأميركية ستنقل إلى الفندق المذكور بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء المكان المخصص لها حيث وضع طاقمٌ من الفنيين كاميرات وأبواب حراسة إلكترونية على مداخله.

هذا وكشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي أن الوزارة على اتصال مع أكثر من عشر دول وأعربت عن رغبتها في أن تحذو هذه الدول حذو واشنطن وتنقل سفاراتها إلى القدس.

تصريحات المسؤولة الإسرائيلية جاءت بعد قرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، نقل سفارة بلاده إلى القدس لكنها لم تكشف عن أسماء الدول التي ترغب في هذه الخطوة مشيرة إلى انها من جميع القارات.

وكانت واشنطن استخدمت حقّ النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار بشأن القدس، بعد جلسة لمجلس الأمن بشأن مشروع قرار مصري يرفض إعلان ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

* العدو الصهيوني يعتقل 21 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتين

من جانب آخر شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة طالت أكثر من 21 فلسطينيا، فيما أعلن جيش العدو عن اعتقال خمسة مواطنين فقط، وإغلاق مخرطة في جنين بدعوى استخدامها في تصنيع السلاح.

ففي مدينة القدس شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى طالت ثمانية مواطنين.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية في البلدة أن المعتقلين تم تحويلهم الى مركز تحقيق الواقع في شارع صلاح الدين بالمدينة، فيما سلمت أوامر استدعاء لسبعة شبان من البلدة.

وكانت الاعتقالات الأبرز في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، حيث اقتحمت قوات العدو المخيم وقامت بحملة مداهمات واعتقالات تخللها اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الصهيونية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بشكل كبير.

وفي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية اعتقل العدو أربعة شبان من ضاحية شوية، وخامس من بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت.

واقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة عزون شرق قلقيلية وقامت بمداهمة احد المنازل والاعتداء على مسنة خلال التفتيش ومطالبتها بتسليم نجلها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين وسط اندلاع مواجهات عنيف.