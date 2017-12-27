اعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اننا نواصل رفع القدرات الدفاعية للبلاد بكل ما بوسعنا ودون ادنى توقف، معربا عن ثقته في ان اعضاء البرلمان لن يدخروا جهدا لرفع الموازنة الدفاعية.

وخلال كلمته باجتماع مع اعضاء لجنة الدفاع والاقتدار الوطني في مجلس الشورى الاسلامي الثلاثاء قال العميد حاتمي ان الشعب الايراني مدين في الرفعة والمكانة التي يتمتع بها الى دماء الشهداء والمضحين والمقاتلين.

واشار الى ان جهودنا في احدى مراحل الثورة كانت منصبة على صد العدو المتطاول وقال انه وببركة دماء الشهداء وخبرات علمائنا بلغت القدرة الدفاعية الاستراتيجية للبلاد درجة باتت من خلالها تتمتع بالردع الفاعل الذي يمكّن ايران الاسلامية من احباط اية مؤامرة للعدو ضد ايران قبل ان تبدا.

ولفت الى احباط مؤامرة الاعداء ضد ايران في سوريا والعراق وقال، اننا كنا نعلم بان هيمنة داعش على العراق وسوريا باعتباره جماعة ارهابية تكفيرية، سيشكل تهديدا طويل الامد لبلدنا وبحمد الله فقد تمكنا من احباط هذه المؤامرة بنجاح.

واشار العميد حاتمي الى ان الحرب قادت الى فرز العدو من الصديق ومعرفة مكانتنا، وقال اننا اصبحنا نمتلك نظرة استراتيجية بعيدة المدى مكنت ايران من امتلاك قدرات دفاعية استراتيجية.

وافاد بان استراتيجية الاعداء اليوم تقوم على زعزعة القدرة الوطنية والدفاعية للجمهورية الاسلامية لكننا لن نسمح لاحد بكل ما اوتينا من قوة بأن يوجه ضربة للقدرة الدفاعية للبلاد.