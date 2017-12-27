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رقم الخبر: 210163 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
ذو الفقاري: التيارات التكفيرية مازالت نشطة وإنّ أمن إيران اليوم لم يأت صدفة
خلال حفل توديع مديرين سابقين في الداخلية الإيرانية:

ذو الفقاري: التيارات التكفيرية مازالت نشطة وإنّ أمن إيران اليوم لم يأت صدفة

أكّد مساعد وزير الداخلية في الشؤون الامنية والشرطية في حفل توديع وتنصيب مديرين عامين للشؤون الأمنية والشؤون الحدودية، الثلاثاء، على فشل داعش في السيطرة على الأرض ومواصلة العمليات الهجومية رغم تواصل التيارات التكفيرية كل نشاطاتها بدعم واستثمارات خارجية.
ولفت حسين ذوالفقاري في كلمة له في الحفل أنظار الجميع إلى الظروف غير المستقرة لدول الجوار مشيداً بالظروف الأمنية الجيدة التي تتمتع بها ايران.
وقال: إن هذا الأمان لم يأتنا صدفة بل جاء بفضل جهود المؤسسات العسكرية والشرطية والاستخباراتية وبفضل الحساسية التي يُبديها الشعب الإيراني تجاه أمنه. فاذا لم يكترث الشعب بقضية أمن البلاد فسوف لن تؤتي جهود الاجهزة الامنية اُكُلها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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