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|رقم الخبر: 210163
|تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017
|الوقت: 18:27
|الاقسام: محليات
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خلال حفل توديع مديرين سابقين في الداخلية الإيرانية:
ذو الفقاري: التيارات التكفيرية مازالت نشطة وإنّ أمن إيران اليوم لم يأت صدفة
أكّد مساعد وزير الداخلية في الشؤون الامنية والشرطية في حفل توديع وتنصيب مديرين عامين للشؤون الأمنية والشؤون الحدودية، الثلاثاء، على فشل داعش في السيطرة على الأرض ومواصلة العمليات الهجومية رغم تواصل التيارات التكفيرية كل نشاطاتها بدعم واستثمارات خارجية.
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