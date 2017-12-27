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رقم الخبر: 210162 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة: لا نواجه أي مشكلة مع الشعب السعودي بل مع السياسات اللاإنسانية في هذا البلد

المتحدث باسم الحكومة: لا نواجه أي مشكلة مع الشعب السعودي بل مع السياسات اللاإنسانية في هذا البلد

قال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، ان ايران وكما صرّح به رئيس الجمهورية ليست لديها أي مشكلة مع شعب السعودية وانما المشكلة تكمن في السياسات اللاإنسانية السائدة في هذا البلد.
جاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة الايرانية هذه خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الثلاثاء، وفي معرض ردّه على سؤال بشأن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لحل الخلافات بين ايران والسعودية.
وتابع نوبخت قائلاً: لا يمكن لأي احد ان يبرر الظروف التي يتعرض لها الاطفال اليمنيون؛ مضيفاً: ان السعودية وبدل ان تقدم الدواء تقصف اطفال اليمن بالقنابل العنقودية؛ ومتسائلا بقوله: ماذا فعلت السعودية خلال هذه الفترة غير تدمير البنى التحتية اليمنية؟!
وتطرق المتحدث باسم الحكومة الى اجراءات السعودية في سوريا والعراق، داعيا المسؤولين في هذا البلد الى التعويض عن أخطائهم لما يشتبه به من انهم يدعمون تنظيم داعش الارهابي.
واضاف: إن مشاكلنا مع السعودية لا تقتصر على مبارة كرة قدم واحدة ؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان ايران ستواصل إجراءاتها في إطار الاعراف الدبلوماسية وذلك من خلال دبلوماسيين متمرسين في البلاد؛ الأمر الذي اقرّ به وزير الخارجية الامريكي الحالي ايضا.
وتابع قائلاً: إن ايران والى جانب قادتها العسكريين الشجعان، لديها دبلوماسيون متمرسون سيقومون بما يلزم لتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ وبما في ذلك الشأن اليمني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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