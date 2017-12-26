* تنظيم داعش يعلن عن عودة قريبة لزعيمه البغدادي * مقتل (ارهابيين) بينهم متورطون بإغتيال مدير مركز شرطة كركوك * المالكي يحذّر من تأجيل الانتخابات.. ومكتبه: هناك قنوات تواصل مع الكرد * الجعفري لصحيفة سعوديّة: الحشد الشعبي كيان عسكري يستظل بالدستور العراقي

بغداد/نافع الكعبي - افاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الثلاثاء، بانه لايوجد أي تقدم باتجاه كلار ضمن حدود السليمانية، فيما اشار الى ان الاوضاع في النقشبندية هادئة وهناك تنسيق مع البيشمركة في الملف الامني، في حين تحدثت أنباء عن اقتراب قوات عراقية من سيطرة في الطريق الواقع بين قضائي جلولاء وكلار، جنوبي محافظة السليمانية، بهدف السيطرة عليها، فيما أعلن تنظيم داعش في بيان عن عودة زعيمه أبو بكر البغدادي قريبا، في وقت كشفت مصادر لقناة الحرة الأمريكية عن صدور أوامر قضائية بالقبض على 48 من القيادات العليا بوزارة الدفاع العراقية بتهم فساد مالي واداري.

وقال مصدر امني رفيع في محافظة ديالى في حديث للسومرية نيوز: إن القوات الاتحادية ما تزال ترابط في مواقعها ضمن حدود شمال جلولاء (70كم شمال بعقوبة) ولم تتقدم باتجاه كلار ضمن محافظة السليمانية كما روحت لها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان منطقة النقشبندية شمال جلولاء والتي تتمركز بها القوات الاتحادية هادئة ولم تسجل أي توترات مع البيشمركة التي لديها تنسيق امني مع القوات الاتحادية بالوقت الراهن.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة الشرق الاوسط، الثلاثاء، ان تنظيم (داعش) اصدر بيانا اعلن فيه عن عودة قريبة لزعيمه ابو بكر البغدادي. ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية قولها، ان تنظيم داعش تبنى الهجوم على مدير شرطة منطقة الشريعة التابعة إلى ناحية الزاب العقيد فاضل السبعاوي، واغتيال شيخ عشيرة الجحيشات والقيادي في الحشد العشائري وليد نوري الجحيشي.

وأفادت مصادر أمنية في كركوك بأن السبعاوي قتل مع خمسة من مرافقيه بينهم ابنه عقب هجوم شنه مسلحون جنوب غربي كركوك، فيما هاجم مسلحون الجحيشي وزوجته وابنهما على طريق الحويجة قادماً من مدينة الموصل، وأسفر الهجوم عن مقتل الثلاثة.

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، عن مقتل ستة (ارهابيين) بينهم متورطون بإغتيال مدير مركز شرطة جنوب غربي المحافظة العقيد فاضل السبعاوي وآخرين.

وقال عمران في حديث للسومرية نيوز: إن قطعات عسكرية بالجيش قتلت ثلاثة ارهابيين من داعش بقرية السعدية (55 كم جنوب غرب كوكرك)، لافتا الى أن قطعات من الحشد الشعبي قتلت ايضا ثلاثة ارهابيين جنوب قصبة البشير جنوبي كركوك.

وفي الأثناء، أفاد مصدر امني في كركوك، بالعثور على ثلاث جثث لمخطوفين شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة أمنية عثرت، على ثلاث جثث لمخطوفين باحدى القرى بالقرب من سركران بقضاء الدبس (٤٥ من شمال غربي كركوك).

وفي ديالى، اعلنت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة، الاثنين، عن ضبط مخبأين للاعتدة والمتفجرات واعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث صحافي: إن قوات امنية مشتركة ضبطت مخبأين للاعتدة والمتفجرات ضمن قاطع قضاء المقدادية (35كم شمال شرق بعقوبة) واعتقلت ثلاثة من المطلوبين بقضايا جنائية في محيط بعقوبة.

واضاف الحسيني: إن الاوضاع الامنية في عموم مدن ديالى تحت السيطرة والاجهزة الاستخبارية نجحت من تحقيق اهداف مهمة خلال الشهر الجاري في تفكيك واعتقال شبكات نائمة مرتبطة بداعش.

الى ذلك، اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير عجلتين لتنظيم داعش ومقتل من فيهما في جبال حمرين.

وقالت مديرية الحشد الشعبي في بيان: إن قوات اللواء الثامن والثمانين في الحشد الشعبي دمرت عجلتين محملتين بالاسلحة والاعتدة لداعش في جبال حمرين، واضاف البيان: إن قوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل مسلحي تنظيم داعش الذين كانوا يستقلون العجلتين.

* أوامر باعتقال 48 من قيادات وزارة الدفاع العراقية

كشفت مصادر لقناة الحرة الأمريكية عن صدور أوامر قضائية بالقبض على 48 من القيادات العليا بوزارة الدفاع العراقية بتهم فساد مالي واداري.

وقال المصادر: إن هناك أوامر قضائية مماثلة بحق عشرات من منتسبي وزارة الداخلية بتهم مشابهة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد دعا الاثنين في تصريحات صحفية إلى إنزال أقسى العقوبة بالـ مفسدين حتى يكونوا درسا لغيرهم، وأكد الجبوري استعداد مجلس النواب للتعاون مع القضاء لاعتقال (المفسدين).

وتحدث قضاة بالنزاهة عن آلية سير الدعاوى في محاكمهم وأسباب التأخير الذي يكتنف حسم قضايا الفساد، وفيما عزوا الأسباب إلى التحقيقات الإدارية والإجراءات المتعلقة بالجهات غير القضائية، لفتوا إلى صعوبة جمع الأدلة على الموظفين الفاسدين ممن لا يزالون في عملهم لأنهم سرعان ما يخفون آثارهم.

ويقول قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الرصافة: إن قضايا النزاهة ذات طبيعة خاصة فهي تحتاج الى تحقيق إداري وتقرير من ديوان الرقابة المالية وتحقيق آخر من دائرة المفتش العام ثم من بعدها يتم تحريك الشكوى.

وردا على سؤال بشأن التحقيق مع أعضاء مجلس النواب، يوضح القاضي في حالة تحريك دعوى بحقهم يتم استكمال الإجراءات القانونية بخصوص الجريمة المنسوبة إليهم، عند ذلك تصدر المحكمة القرار المناسب سواء إصدار أمر قبض أو استقدام حتى غلق التحقيق ثم يتم رفع كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى لمفاتحة مجلس النواب من أجل رفع الحصانة عن النائب المتهم، لافتا إلى انه لا يجوز إلقاء القبض على النائب المتهم قبل هذا الإجراء استنادا إلى أحكام الدستور إلا بعد رفع الحصانة من قبل مجلس النواب.

أما في ما يخص الدرجات التي لا تتمتع بحصانة فتستكمل الإجراءات ومن ثم تحال إلى محاكم الجنح او الجنايات حسب المادة القانونية للتهمة، كما يعبّر.

* مكتب المالكي: هناك قنوات تواصل مع الأكراد

دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بعدم التسليم الى تأجيل الانتخابات لان تأجيلها سيدخلنا في نفق دستوري مظلم وخطير.

وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره في المؤتمر التأسيسي لحركة البشائر الشبابية: نحن اليَوم في افضل حال اذا ما احسنا العمل للانتقال من مرحلة المواجهة الى مرحلة بناء العملية السياسية واستكمال الخدمات وبناء البلد.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بان العراق انتصر على الجاهلية مرة اخرى بصمود الشباب وفتوى المرجعية العليا والجيش والشرطة والحشد الشعبي.

وبارك المالكي للشباب هذا العمل المبارك، ونتمنى لهم التوفيق في رفع راية الاسلام والعراق وراية المسؤولية عاليا لكي يكونوا خير خلف لخير سلف.

من جهته، قال مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، في تصريح صحافي، إنّ هناك قنوات تواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدا إمكانية التحالف مع جميع القوى السياسية، بما فيها حزب البارزاني، شريطة إيمانهم بمشروع الأغلبية السياسية.

* معصوم: حوار العبادي والبرزاني لن يحل الأزمة

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن لا فائدة من جلوس رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس حكومة كردستان، نيجرفان بارزاني، سوية، في الوقت الحالي، مبينا أن جلوسهما لن يحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

وقال معصوم في مقابلة متلفزة تابعتها (الاتجاه برس)، الثلاثاء، سنمضي بمقترحنا، نحن لن نقول ايها العبادي والبرزاني يجب ان تجلسا معا، لأنهما لن يصلا الى نتيجة، يجب ان يأتي وفد الى هنا، للجلوس مع وزارة النقل ومناقشة المسائل المتعلقة بالمطارات، والجلوس مع هيئة الجمارك للمناقشة في المسائل الخاصة بالمنافذ الحدودية. وأضاف نريد ان نبدأ بشكل عملي، وليس بالمجاملات السياسية أمام بعضنا الآخر.

وحذر معصوم في وقت سابق رئيس الوزراء من رفض الحوار مع كردستان، مبينا ان ضريبة الرفض ستكون كبيرة ولن يستطيع العبادي تقويض (كيان) كردستان.

وبين ان جهوده مستمرة لبدء الحوار بين أربيل وبغداد، وقد وجه رسالتين بهذا الشأن الى رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، والى العبادي لكنه لم يتسلم الرد منهما.

وأضاف: إن جميع الأطراف والجهات السياسية في بغداد كانت ضد الاستفتاء ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية جميعهم الان يطالبون بالحوار ولم ار كتلة سياسية ترفض ذلك.

* شنكالي: مسؤولان عراقيان سيزوران كردستان قريباً

من جهته، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن نية الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي زيارة اربيل قريبا لبحث قضايا فنية وإجرائية.

وأضاف: إن الحوار بين الطرفين سيجري مطلع العام المقبل، مشيرا إلى وجود ضغوط دولية كثيرة على العبادي.

يذكر أن مصدر مطلع لم يكشف هويته نفى في تصريح صحفي تابعته (ألاتجاه برس) يوم الأثنين، نية رئيس الوزراء حيدر العبادي إيفاد وزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي إلى كردستان لحل الأزمة.

* رئيس برلمان كوردستان يعلن استقالته رسمياً

أعلن رئيس برلمان كوردستان يوسف محمد، الثلاثاء، استقالته رسمياً من منصبه.وذكر محمد خلال مؤتمر صحافي أقيم في السليمانية تابعته وسائل إعلام، انه قدم استقالته لأن السلطة السياسية في كوردستان تسير باتجاه معاكس لمصالح الشعب، مبدياً رفضه استخدام القوة لتحقيق أغراض غير مشروعة، حسب تعبيره، وأضاف: إن عسكرة المدن ليست حلاً للمشاكل وعمل مخالف للدستور، مبينا ان البرلمان هو المؤسسة الأكثر أهمية والبديل عن سياسة الفرد الواحد.

وأكد أنه لا حل أمام الحكومة الحالية سوى إعلان إخفاقها، والاحتجاجات دليل على ذلك، لأن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى حدوث مخاطر أكبر، موضحاً أعلن استقالتي بعد موافقة المجلس الوطني لحركة التغيير، وسأواصل نضالي من أجل شعب كوردستان في صفوف المعارضة، وفق تعبيره.

* الجعفري لصحيفة سعوديّة: الحشد الشعبي كيان عسكري

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أن العراق سيتجه الى منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات تكريساً لمبدأ اللامركزية، فيما وصف المحاصصة السياسية بـ السرطان.

وانتقد الجعفري، خلال حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، مبدأ المحاصصة المعمول به في النظام السياسي الحالي، ووصفه بـ (السرطان).

وأكد وزير الخارجية أننا اندفعنا أكثر وأكثر باتجاه وحدة الصف وجمع الكلمة وتحقيق نظام يُرسى على قاعدة الديموقراطية من جانب والفيدرالية من الجانب الآخر، ونحن لا ندّعي اليوم أن النظام في العراق ديموقراطي مئة في المئة ولا حتى فيدرالي، ولكننا مارسنا الفيدرالية.

ورأى الجعفري ان نظام الحكم سينحو باتجاه منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات تكريساً لمبدأ اللامركزية. ولفت الى ان نظام الحكم سيكون لامركزيا من دون شك، فخير لنظام الحكم أن ينفتح على المحافظات والأقاليم ويمنحها الصلاحيات بما لا يخل بالسيادة، خصوصا الوزارات السيادية، لأنها تهم جميع أبناء البلد، وفيما عدا ذلك يمنح للمحافظين مباشرة من خلال منحهم سلطات لامركزية على ألا تؤدي إلى تجاذب بين المحافظات والأقاليم وإنما تحقق نوعاً من التقارب.

واعتبر وزير الخارجية ان الحل يكمن بتطبيق الدستور العراقي الحالي، وإيجاد علاقة متوازنة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات وحكومة إقليم كردستان، والمشاركة الحقيقية في الحكومة.

وتعليقاً على وصف الحشد الشعبي بالميليشيات، قال الجعفري: إن الحالة العسكرية في العراق ليست ميليشيات، فهناك فرق بين مفهوم الميليشيات ومفهوم المقاومة. البلد عندما يتعرض للاحتلال يقاوم، وعندما يتعرض للإرهاب يقاوم، والعراق لا توجد فيه ميليشيات.

وأضاف رئيس التحالف الوطني السابق في حديثه للصحيفة السعودية إلى الأمس القريب والقريب جداً لم تزل بعض فلول داعش جاثمة على صدر بعض المدن، وكل دول العالم عندما تمر بظروف أمن استثنائية تشكل جيوشا إضافية للدعم، ولك أن تسميها ما شئت، والعراق ليس بدعة من القوم، فالمحافظات كادت تسقط كلها، محافظة وراء محافظة فماذا نعمل؟.

وشدد الجعفري على ان الجيش العراقي الرسمي، والبيشمركة، والحشد الشعبي، والحشد العشائري كيانات وليست ميليشيات، وهي اليوم مقررة في الدستور، بمعنى أنها كيانات عسكرية تستظل بالدستور العراقي والبرلمان العراقي، وتأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء.

وبشأن مشاركة قوات الحشد في الانتخابات قال الجعفري: إن القانون العراقي سيطبق على مقاتلي الحشد الشعبي وإذا كان لهم حقوق سيمارسونها، وإذا لم يكن لهم لن يمارسوها، والانتخاب حق للقوات المسلحة العراقية وهم جزء منها، وإذا امتنعوا عن الممارسة فلن يجبرهم أحد، والدستور العراقي لم يحرّم على أبناء القوات المسلحة الدخول في الانتخابات.

* مصر تجدد التزامها بدعم العراق

أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، مضي العراق في إتمام عملية البناء وإعادة الإعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما جدد السفير المصري في بغداد علاء موسى التزام بلاده بدعم العراق في مجال اعمار المناطق المتضررة.

وقال مكتب المالكي في بيان: إن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي استقبل سفير جمهورية مصر لدى العراق علاء موسى، موضحا أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والإقليمي، ودور العراق في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

* دعوة لضم الحشد السني العراقي الى الاجهزة الامنية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى التعجيل بضم قوات الحشد العشائري إلى الأجهزة الأمنية

وقال في لقاء مع رئيس صحوة العراق الشيخ وسام الحردان: إن الدور الذي لعبه أبناء العشائر في دحر (عصابات داعش الإرهابية) لا يخف على أحد، مشددا على أهمية حشد الجهود كافة من أجل الحفاظ على الانتصارات التي تحققت وضمان الاستقرار في المناطق المحررة.

ودعا الجبوري أيضا إلى العمل من أجل إعادة الأسر النازحة إلى ديارها في أسرع وقت ممكن، ضمن جداول زمنية محددة.

* مسؤول عراقي يحذّر من مخططات صهيونية هدفها إشغال المنطقة بنزاعات جانبية

من جانبه، حذر نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، الثلاثاء، من (مخططات صهيونية) تحاول إشغال دول المنطقة ومن بينها العراق بـ (نزاعات جانبية)، مبدياً استعداد البرلمان لإقامة مؤتمر بشأن القدس.

وقال المكتب الإعلامي لحمودي في بيان: إن عضو هيئة رئاسة البرلمان استقبل في مكتبه السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، مبيناً أن الجانبين بحثا الآثار والأبعاد للأزمة الفلسطينية، والتصدي للسياسات التي تجر المنطقة إلى مزيد من الصراع والتأزم.

ورداً على قرار جعل القدس عاصمة لإسرائيل، أكد حمودي أن القرار الطائش للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبه العالم العربي والإسلامي لخطورة المؤامرة التي تحاك ضد القدس وأعاد بوصلة أولوياتهم باتجاه قبلة الإسلام الاولى، محذراً من مخططات صهيونية تستهدف إشغال المنطقة بينها العراق بالنزاعات الجانبية.