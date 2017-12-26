وبحسب الموقع، فإن الصورة المعروفة بـ(Bliss)، هي التي حققت أكبر انتشار في العالم، إذ إنها توضع كخلفية للملايين من أجهزة الكمبيوتر.

وبحسب الموقع، فإن تاريخ التقاط الصورة يعود للعام 1996، إذ قام المصور الأميركي تشارلز أورير، بالتقاطها بمقاطعة سونوما في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتظهر الصورة مروج سونوما الخضراء.

وعن قصة التقاطها، يقول الموقع نقلاً عن أورير، إنه في شهر كانون ثاني عام 1996، كان يقود سيارته على الطرق التي تمر بالتلال والمروج الخضراء في مقاطعتي نابا وسونوما، وعندما شاهد هذا المكان الرائع، سارع لإخراج كاميرا ذات إمكانات تصوير متوسطة، والتقط هذه الصورة.

وبعدها سلم أورير الصورة لوكالة (ويست لايت) للتصوير، التي اندمجت مع وكالة كوربس للتصوير عام 1998، ثم أصبح الكيان الجديد في حوزة شركة مايكروسوف للبرمجيات برئاسة بيل غيتس.

ووفقاً للموقع، فإنه في عام 2001، كانت شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق برنامج التشغيل (ويندوز إكس بي)، فاختارت تلك الصورة من بين آلاف الصور.

وعن المبلغ الذي حصل عليه أورير مقابل الصورة، ينقل موقع (بيتا بيكسل) عن أورير قوله: (إنه مبلغ غير عادي)، ويقول الموقع ( إن ثمن الصورة هو 100 ألف دولار).