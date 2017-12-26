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رقم الخبر: 210153 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة ناشطة في غسيل الأموال
عضو سابق في البنك المركزي الإيراني:

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة ناشطة في غسيل الأموال

قال رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الاستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية والذي كان عضواً سابقاً في البنك المركزي الإيراني: ان الولايات المتحدة الأميركية هي الناشط الأكبر في عمليات غسيل الأموال لعدم وجود أي إشراف دولي على سيولتها ودولاراتها.

وفي مقابلة مع مراسل (إرنا) يوم الاثنين، طرح ابراهيم شيباني عدة أسئلة عن توزيع الدولار الأمريكي، فقال: يا ترى من الذي يقدم لمنظمة الـ(سي.آي.إيه) الدولارات التي تحتاج إليها في نشاطاتها العالمية؟ وكيف تصل إليها؟ وماذا عن المنظمات الاستخباراتية الأمريكية الأخرى كـ(بلاك ووتر) التي لم تدخر جهداً في إجراء عمليات التعذيب في العراق والتي انفضح أمرها بعد انتشار صور عنها؟ فمن يرعى طرق إستلامها الدولارات؟ وأضاف: ان أمريكا تصنع ما تشاء دون رادع وفي المقابل تقوم بإدراجنا نحن الإيرانيين في قوائم سوداء وتحذرنا وتمهلنا.

وكنموذج على هذا التغطرس، أشار شيباني إلى قضية إمهال إيران حتى عام 2018 للتنسيق مع جميع المقررات الأممية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهددونا إن لم نفعل ذلك سوف يتم إدراجنا ضمن هذه أو تلك القائمة السوداء كما فعلوا ذلك مع كوريا الشمالية.

واعتبر شيباني هذا النوع من المعاملة غير عادلة بينما تقوم الكثير من الدول بنشاطات غير لائقة دون توجيه تهديدات ضدها. وهذا ما جعلنا نقول بأن أمريكا تستعمل المنظمات العالمية كورقة ضغط ضدنا ناهيكم عن إتهام غسيل الأموال الذي لم نسلم منه. فعندما قاموا بالمصادقة الدولية على قانون مكافحة غسيل الأموال منحونا فرصة حتى نهاية عام 2017، فقمنا ببعض الإصلاحات لنبعد الإتهام عنا، إلّا أنهم قاموا بتعليق نشاطاتنا المالية.

ووصف شيباني هذه التصرفات بأنها ناتجة عن غطرستهم بسبب الأموال الطائلة التي يمتلكونها والقوة التي يتمتعون بها اللتين جعلت أمثال هذه الدول تقوم بتحذير الدول من إيران وتدعوها للتحالف ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية فور شعورها بالخطر، فياترى ما الذي صنعناه حتى يواجهوننا بهذه الطريقة التي جعلتنا دوماً بعيدين عن مسايرتهم وزادت من إصرارنا على الإستقلال؟

 
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