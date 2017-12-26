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رقم الخبر: 210151 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: منوعات  
طريقة غريبة لإعتراض موظف على قرار فصله من عمله!

طريقة غريبة لإعتراض موظف على قرار فصله من عمله!

بطريقة غير متوقعة وللفت النظر لقضيته، أقدم موظف بدولة مالي يدعى فضيلة عبد الحميد، على طريقة جديدة للإعتراض على قرار فصله من عمله تعسفياً، بعد قضاء 17 عاماً في العمل بالشركة.

وذكرت صحيفة (ماليا ميل) إن عبد الحميد قرر الذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة وقام بالجلوس على أرض الشركة ووعد بعدم مغادرة المكان، اعتراضاً على قرار فصله بعدما فوجئ بوجوب تركه لعمله في غضون 30 يوماً، بدعوى أن قرار فصله راجع إلى نفقات واجبة السداد عليه لم يدفعها.

بدوره حاول ناشط حقوقي يدعى محمد يوسف عزمي، وهو يمثل عبد الحميد قانونياً، إثبات كذب مزاعم الأسباب التي وردت في خطاب فصل موكله، إلا أنه فشل في ذلك، كما حاول عبد الحميد أن يسلك كل القنوات الشرعية للإعتراض على قرار فصله، إلا أن جهوده لم تفلح.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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