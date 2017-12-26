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رقم الخبر: 210150 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: اقتصاد  
تعاون إيراني-أرميني للإستثمار في منطقتي أرس ومغري التجاريتين الحرتين

تعاون إيراني-أرميني للإستثمار في منطقتي أرس ومغري التجاريتين الحرتين

بحث السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي، خلال لقاء الثلاثاء، مع محافظ سيونيك الأرمينية واهة هاكوبيان، بحث سبل تنمية التعاون التجاري بين منطقتي أرس (شمال غرب) ومغري التجاريتين الحرتين، وأكدا على ضرورة تعزيز المعلومات لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الى هاتين المنطقتين.

ونوّه سجادي، خلال اللقاء، الى ضرورة تطوير التعاون بين المنطقتين للتعرف على الطاقات والمحفزات الاستثمارية المناسبة المتوفرة، وتحديد الآليات المناسبة للحصول على دعم (اتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي) في هذا الإطار.

الى ذلك، أكد المسؤول الأرميني رغبة بلاده في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الى منطقة مغري الحرة، معلناً استعداد أرمينيا للتعاون مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل هذه المنطقة التجارية. وأشار هاكوبيان الى حرص بلاده على إنشاء طريق الشمال-جنوب البري وبما يوفر الأرضية المناسبة لتعزيز عمليات النقل بين ايران وأرمينيا.

واستعرض الجانبان الايراني والأرميني، في هذا اللقاء، أيضاً آليات تعزيز التعاون بين المحافظات الحدودية (الشمالية) في كلا البلدين وإقامة علاقات تعاون بين منطقتي أرس ومغري الحرتين، كما وجها دعوة الى المكاتب التجارية المعنية لتقديم الدعم المعلوماتي بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق.

 
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