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رقم الخبر: 210149 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: دوليات  
انزلاق طائرة ركاب على أرض مطار بمدينة بوسطن

انزلاق طائرة ركاب على أرض مطار بمدينة بوسطن

قالت شركة جت بلو إيروايز للطيران: إن طائرة ركاب تابعة لها انزلقت بسبب الثلوج بعد هبوطها في مطار لوجان الدولي بمدينة بوسطن الأمريكية ليل الاثنين لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت الشركة أن انزلاق الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، وقع حوالي الساعة 7:15 مساء عقب هبوط الطائرة القادمة من مدينة سافانا بولاية جورجيا في بوسطن بعد تساقط نحو ثلاث بوصات من الثلوج يوم الاثنين. وجاء في بيان للشركة أنه لم يتم الابلاغ عن إصابات في الوقت الحالي. نقلت حافلات المسافرين من الطائرة إلى صالة المطار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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