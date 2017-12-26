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رقم الخبر: 210148 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2017 الوقت: 18:02 الاقسام: دوليات  
إيطاليا تنقذ أكثر من 250 مهاجرا في المتوسط

إيطاليا تنقذ أكثر من 250 مهاجرا في المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا في وسط البحر المتوسط أثناء الليل بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأفاد بيان أن سفينتين أنقذتا المهاجرين الذين كانوا في قارب مطاطي كبير وقاربين صغيرين خلال ثلاث عمليات. وكانت إحدى السفينتين تتبع منظمة غير حكومية. وتراجعت وتيرة توافد المهاجرين على إيطاليا بواقع الثلثين منذ يوليو تموز بعد أن ضغط مسؤولون يعملون لدى الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس على مهربي البشر في مدينة صبراتة الليبية لمنع انطلاق القوارب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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