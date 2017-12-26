قال خفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا في وسط البحر المتوسط أثناء الليل بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأفاد بيان أن سفينتين أنقذتا المهاجرين الذين كانوا في قارب مطاطي كبير وقاربين صغيرين خلال ثلاث عمليات. وكانت إحدى السفينتين تتبع منظمة غير حكومية. وتراجعت وتيرة توافد المهاجرين على إيطاليا بواقع الثلثين منذ يوليو تموز بعد أن ضغط مسؤولون يعملون لدى الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس على مهربي البشر في مدينة صبراتة الليبية لمنع انطلاق القوارب.