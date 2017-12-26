أفاد الإتحاد العالمي للصلب، في تقرير له، ان الميزان التجاري الايراني في قطاع الصلب العام المنصرم كان ايجابياً ومن خلال إنتاج 971 ألف طن سجل أعلى مستوى له خلال السنوات العشر الأخيرة وحل محل تركيا في صدارة دول المنطقة .

وأشار التقرير الى أن الميزان التجاري الايراني في قطاع الصلب سجل فائضاً العام المنصرم في مقابل عجز بمقدار 6ر11 مليون طن في عام 2007 .وأفاد التقرير بأن الميزان التجاري الايراني للصلب سجل عجزاً في عام 2015 بلغ 674 ألف طن واستطاعت ايران في العام الماضي من تسجيل فائض في ميزان التبادل التجاري بمقدار 971 ألف طن لتتصدر دول المنطقة على حساب تركيا .

وذكر تقرير الاتحاد العام للصلب ان إجمالي صادرات 74 دولة بالعالم بلغ 469 مليوناً و452 ألف طن، فيما بلغ إجمالي الواردات بالعالم 412 مليوناً و459 ألف طن .وتتصدر الصين الدول المصدرة للصلب بالعالم بواقع 108 ملايين و66 ألف طن تليها اليابان بواقع 40 مليوناً و505 آلاف طن .وتصدرت ايران دول المنطقة في صادرات الصلب بواقع 5 ملايين و654 ألف طن.