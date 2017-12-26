جرت في ليبيريا يوم الثلاثاء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، حيث يتنافس من أجل الحكم أسطورة كرة القدم جورج ويا، ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها جوزف بواكاي.

وتم تأجيل الدورة الحاسمة من الانتخابات لأسابيع، بسبب الخلافات الناجمة عن الاعتراض على نتائج الدورة الأولى من الاقتراع. وفي هذه الجولة سيتم تحديد من سيخلف الرئيسة المنتهية ولايتها لايلين جونسون سيرليف في كرسي الرئاسة، وهي أول امرأة تولت منصب رئيس دولة في القارة الإفريقية.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، واستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء في البلاد التي يبلغ عدد الناخبين فيها 2.1 مليون شخص.

ومن المتوقع أن تفسح نتائج الانتخابات مجالا لأول انتقال ديمقراطي للحكم في البلاد منذ 73 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قررت تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات والتي كان من المقرر أن تجرى في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تقدم المرشح عن "حزب الحرية" تشارلز برومسكاين الذي حل في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى حاصدا 9.6% من أصوات الناخبين بطعن في نتائجها، ودعم بواكاي (28.8%) هذه الشكوى.

أما بخصوص ويا، الحائز على الكرة الذهبية، فإنه حقق الصدارة في الجولة الأولى (38,4% من الأصوات) لكنه عجز عن الحصول إلى 50%، مما كان سيجلب له فوزا نهائيا على منافسيه.

تجدر الإشارة إلى أن ويا شارك في انتخابات عام 2005 وحقق فوزا في الجولة الأولى أيضا، لكنه خسر أمام لايلين جونسون سيرليف في الدورة الثانية.